Veszélyben a közösségi élmény. Ez pedig olyankor derül ki igazán, amikor valahogyan bekerül az ember egy olyan közegbe, ahol ez még erősen élő hagyomány, mi több, elvárás, kiélendő vágy. Az MMK-ban betonbiztosan tartja magát a hó végi Open mic klub, ahol a Ratkó-korszak gyermekei összejönnek egy közös élményre. Most hétvégén még erre is rátettek egy lapáttal, a koncertek után átvonultak a Kaptárba, hogy meghallgassanak még egy zenekart, amiben a korosztályuk is játszik. De nem a koncerten volt a hangsúly, sokkal inkább a közösségen, amihez tartoznak évtizedek óta, és nem engedik el egymás kezét. Remek érzés volt látni őket. Bőven lenne mit tanulni tőlük.