Az acélipar zöld átállása -amely nem csak a hazai, hanem az európai acélipar prioritása is - együtt jár az évtizedes hagyományokkal rendelkező munkafolyamatok, eljárások és szokások változásával – tájékoztatta a Liberty Dunaújváros a munkavállalókat. A változás és az új eljárásokhoz való alkalmazkodás időigényes feladat, amely a munkáltató és a munkavállaló részéről is energiabefektetéssel jár.

A technológiaváltás együtt jár a szervezeti kultúra átfogó megújításával, amelynek keretében a menedzsment a dolgozók folyamatos képzését, készségeinek fejlesztését tűzte ki célul. Mindezt azért, hogy a néhány éven belül bekövetkező technológiaváltásra valamennyi munkavállaló kellő ismerettel rendelkezzen a témakörben.

A zöld átálláshoz szükséges technológiához szükséges modern eszközök működtetésének alapfeltétele, hogy a munkavállalók hozzáférjenek azokhoz az átképzési programokhoz, amelyek alkalmassá teszik őket az új technológia kezelésére, használatára. A cégvezetés 2024 második negyedévében szeretné elindítani ezeket a programokat, ahogy megtette a szükséges lépéseket a Greensteel Akadémia, és a GFG Alapítvány magyarországi bevezetése érdekében is. Ez mind középfokú, mind pedig felsőfokú képzéseket is magában foglal majd. Ebben a folyamatban a Dunaújvárosi Egyetemmel is együttműködnek.

Fotó: LI

A belső munkaerő átképzéséért

A Liberty Dunaújváros ennek a programnak a bevezetése előtt sem tétlenkedik, hiszen addig is a munkavállalók belső átképzésével kíván több lehetőséget adni a munkavállalók számára, ugyanakkor ezzel a munkáltató könnyebben alkalmazkodik az acéliparban bekövetkező menetrendszerű változásokhoz.

A cég - ennek kapcsán - arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy a változáshoz történő alkalmazkodás jegyében több lépcsős képzési programot indít, amelynek első lépéseként 2024. február 19-én megkezdte az un. „Orientációs gyakorlat hengerléshez” címet viselő 5 napos belső képzését. A kurzuson a Nagyolvasztómű 40 munkavállalója vesz részt, annak érdekében, hogy a hengerléssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek. A képzés 5 munkanapon keresztül, napi 8 tanórában maximum 15 fős csoportokban, 3 turnusban történik. Az elméleti és gyakorlati oktatást a két hengermű technológiai és hengerlési szakemberei végzik.

Fotó: LI

A képzés megnevezésében az „orientáció” kifejezés arra utal, hogy ez a tanfolyam nem helyettesíti a klasszikus hengerész képzést. A most induló kurzus egy rövid elméleti és gyakorlati bevezető, amely mindössze a legalapvetőbb hengerlési ismeretekre fókuszál. A résztvevő munkavállalók a képzés zárásaként tesztet töltenek ki, számot adva az elsajátított ismeretekről. Az érvényben lévő felnőttoktatási szabályozásnak megfelelően a program eredményes befejezése esetén a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak.

Lépésről, lépésre

Ahogy a duol.hu már megírta az elmúlt hónapok legfontosabb feladata az volt, hogy a Liberty Dunaújvárost integrálják a Liberty Steel cégcsoportba. Az egykori Dunaferr beillesztése a Liberty nemzetközi hálózatába tavaly kezdődött, amikor megnyerte a felszámolás alatt lévő Dunaferr eszközeire, vagyonelemeire kiírt pályázatot. Az évek óta csődközelben lévő, majd 2023-ban felszámolás alá vont Dunaferr működési és kereskedelmi folyamatait, teljes termelési, finanszírozási rendszerét korszerűsíteni kellett, és kell a továbbiakban is. A Liberty célja az, hogy az elmúlt évtizedben az érdemi fejlesztések és kontroll nélkül üzemelő egykori Dunaferrből modern, XXI. századi, a zöldacél-gyártásban meghatározó szerepet játszó céget hozzon létre.

Mint ismert, ügynevezett kampányszerű termeléssel indult újra a dunaújvárosi melegen hengerelt termékek gyártása, ami azt jelenti, hogy a megrendelések és a gazdasági szempontok figyelembevételével egy felfutó termelés fog megvalósulni a vasműben. A fókusz azonban a zöld acél gyártása lesz, ennek érdekében az első elektromos ívkemence Dunaújvárosban a tervek szerint 2026 végére, legkésőbb 2027 elejére termelni fog, 1,5 millió tonna/év gyártási kapacitással.

Mindez nem pusztán azért fontos, mert a jövőben előírás lesz a tisztább energia felhasználásával készült acél, hanem az azt feldolgozó cégek számára is kiemelt jelentőségű lesz, hogy fenntarthatóbb alapanyagot használjanak fel a termékeikben.