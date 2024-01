Mint ismert, az egyetemek tulajdonképpen szabad kezet kaptak arra vonatkozóan, hogy eldöntsék, milyen felvételi követelményeket támasztanak a jelentkezőkkel szemben, s mire adnak plusz pontokat. A Dunaújvárosi Egyetem részletes tájékoztatóval szolgál az érdeklődőknek a főbb módosításokról.

Mint írják, az alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek (általános felvételi követelményként) nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük. Megszűnt a jogszabályi minimumponthatár is (eddig alapképzésen és osztatlan képzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240 és mesterképzésen 50 pont volt). Megváltozik a pontszámítási rendszer. A pontkalkuláció lényegében marad ugyanabban az 500 pontos rendszerben, viszont a többlet pontokat az úgynevezett intézményi pontok váltják fel (így 100 pont szerezhető). A pontok összeállhatnak a tanulmányi pontok és érettségi pontok összegéből, hozzáadva az intézményi pontokat; vagy az érettségi pontok kétszereséből, hozzáadva az intézményi pontokat. A pontokat ezúton is a jelentkező számára legkedvezőbb módon számítják ki a felvételi során.

Fotó: Teknős Miklós/MW

A felsőoktatási intézményünk részletesen is leírja, hogy melyek azok az érettségi vizsgatantárgyak, amelyeket elfogad adott szakok esetében (ez is újdonság, hogy a felsőoktatási intézmények tágabb körben is figyelembe vehetik az érettségi tantárgyakat). Részletesen felsorolja azt is, hogy mire kapható plusz pont. 100 pontot kaphatnak például az egyetem dolgozói, a Bánki Technikumból jelentkező fiatalok, illetve azon intézmények tanulói is, akikkel stratégiai megállapodást kötött már korábban egyetemünk (a dunaújvárosi és a tolna megyei szakképzési centrum, a Dunaújvárosi Tankerület, a Szekszárdi Tankerület, a Tamási Tankerület iskolái és a Pannon Oktatási Központ). Országos tanulmányi versenyeredményekért, már elvégzett képzésekért is járhat többletpont, és azért is például, ha valakinek a családtagja már hallgatója volt egyetemünknek (ezért 15 pont jár).

Az eljárási rendben nincs változás: a felsőoktatásba jelentkezni kizárólag az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu-n elérhető E-felvételi rendszerében lehet, 2024. február 15-én éjfélig. A felvételi során ingyenesen három, összesen pedig hat képzésre lehet jelentkezni, és megjelölhető mind a hat képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formája is. A jelentkezőknek meg kell határozniuk a kiválasztott képzések sorrendjét, kifejezve ezzel preferenciájukat, ugyanis egy jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig az általa megjelöltek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri, vagy meghaladja a felvételi ponthatárt.