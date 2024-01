A réticsíkot (Misgurnus fossillis) választotta a szavazók 49 százaléka. A kiírásban szereplő másik két jelölt közül a déli 12 óráig beérkezett 3875 voks harminc százalékával a garda (Pelecus cultratus) lett a második, a laposkeszeg (Ballerus ballerus) pedig a harmadik.

A leírás szerint az erősen megnyúlt, vaskos testű réticsíknak okkersárga az alapszíne, a háta sötétbarna, a fejét barnásfekete foltok, az oldalát ugyanilyen színű hosszanti sávok és pettyek díszítik. Alsó állású szája körül öt pár bajuszszál található. Kicsi, lekerekített úszóival gyors, kígyózó mozgásra képes.

Jellemzője, hogy oxigénszegény viszonyok közt is megél, mert vérerekben gazdag utóbele képes oxigént felvenni a lenyelt levegőből. A saját maga által kimélyített gödrökben még akkor is életben maradhat, amikor a mocsár vize eltűnik és az iszap felszíne cserepesre szárad.

"Csíkra éhes elődeink" ilyenkor ásóval, kapával forgatták ki a földből; népélelmezési cikknek számított a réticsík - idézték fel a közleményben.

Hozzáfűzték: ez a hal a növényekben gazdag, iszapos medrű vizekben ma is sokfelé megtalálható, de állományai kicsik, veszélyeztetettek, ezért védettek. A faj természetvédelmi értéke példányonként tízezer forint. (Forrás: MTI)