A dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai számára immáron második alkalommal adatott meg az a lehetőség, hogy részt vehessenek az Erzsébet Alapítvány zánkai, karácsonyi programsorozatán. Amint arról az iskola közösségi-oldalán beszámolt, a gyerekek kísérőikkel (Czimmer Éva, Bolygó Krisztina, Juhász Veronika és Pillár Balázs) vonatoztak a helyszínre, ahol finom ebéddel várták a 34 petőfis tanulót, ezt követően pedig egy zsonglőr-, bohóc- és táncelőadással színesített ünnepi cirkuszi műsort is megtekinthettek a táborozók.

Az esemény másnapján a diákok a téli köntösbe öltözött Balatont is megtekinthették, majd a táborozóknak szervezett váltóversenyen is részt vehettek, ahol csapatuk dobogós 3. helyezést ért el. A nap folytatásaként a lézerharcot is kipróbálhatták a fiatalok, azonban az eső miatt a tervezett korcsolyázásról le kellett mondaniuk. A szálláshelyen kapott sok finomság és a Mikulás-csomagba rejtett meglepetés azonban kárpótolta a gyerekeket, akik szuper élményekkel tértek haza a karácsonyi kikapcsolódásról.