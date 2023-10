Az oktatási rektorhelyettes köszöntője után Müller Attila igazgatóhelyettes ágazatokkal kapcsolatos ismertetője következett. Tájékoztatójában röviden összefoglalta, miért érdemes a Bánkit választani, mesélt az elérhető szakirányokról, ágazatokról (informatika és távközlés, gazdálkodás és menedzsment, elektronika és elektrotechnika, gépészet ágazat), a duális képzési rendszerről, valamint kitért a technikumban elérhető állami ösztöndíjrendszerre, és a kollégiumi elhelyezésre is.

Az intézményi tájékoztatón továbbá a technikum kiemelt duális partnere, és a pályaorientációs rendezvény támogatója, a MOL Nyrt. is képviseltette magát: az előadás során Proity András Zoltán mesélt a duális képzés előnyeiről. A résztvevők a technikumban elérhető nyelvi előkészítő osztállyal is megismerkedhettek, erről az idegen nyelvi munkaközösség vezetője, Filarszkyné Tolnai Ágnes adott bővebb információt, emellett a vendégek BME nyelvvizsgáról is tájékoztatást kaptak Szabóné Papp Krisztina, a BME nyelvvizsga koordinátora által, az Erasmus programot pedig Bognárné Pongrácz Mária, a humán munkaközösség vezetője ismertette.

A tájékoztatót követően az érdeklődők workshopokon vehettek részt, amely során közelebbről is feltérképezhették a különféle ágazatokat, és további kérdéseket tehettek fel a képzési palettával kapcsolatban. A nyílt napot végül az „A” épület főbejáratánál tartott Tesla robot bemutató zárta.

A pályaorientációs rendezvény lebonyolítását az OTP Bank Nyrt., és a MOL Nyrt. nagyban támogatta. A következő nyílt napra november 22-én kerül sor.