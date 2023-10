Az érdeklődő vendégeket elsőként Ajkay Tibor, a DAV Mérnöki Kft. ügyvezetője köszöntötte. Ez a száz százalékban hazai tulajdonú vállalat már több évtizede van jelen a kivitelezői piacon, a kezdetek óta acéllemezek feldolgozásával, könnyűszerkezetes csarnokelemek és dongaelemek gyártásával foglalkozik (a tervezéstől a komplex megvalósításig). A cég számára fontos a folyamatos innováció, így alkalmazkodva a fogyasztói igényekhez és a technológiai változásokhoz, 2020-tól már saját fejlesztésű napelem-tartószerkezetek gyártásával is foglalkoznak HungaroSpan néven. Kétféle napelemtelepítési módra kínálnak megoldást, egyrészt a földi telepítésre (DuoSol), másrészt a lapos tetőre való telepítésre (TopSol). A csütörtöki esemény helyszíne városunk északi iparterületén volt, itt építettek fel a tartószerkezeteik raktáraként szolgáló új logisztikai központjukat azzal a céllal, hogy minél gyorsabban szolgálhassák ki a vevők igényeit.

Mielőtt az ügyvezető ismertette volna legújabb, sorozatgyártás előtt álló innovációjukat, Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke beszélt a szakterület aktuális piaci helyzetéről. Mint az elhangzott, az elmúlt időszakban a napenergia szektor rendkívül gyors ütemben tört előre Magyarországon, s bár bővült a napelemes rendszerek száma és a kereslet is óriási, a többlettermelés problémaköre (hálózati kapacitás, visszatáplálás, kiegyenlítés) miatt nem önellátó a rendszer, exportálni is kellett a villamos energiát. Arról is szólt, hogy az Energiaügyi Minisztérium az egyeztetéseik alapján lehetővé teheti, hogy (a szaldós elszámolás helyett) a január 1-től induló bruttó elszámolási rendszerben a megtermelt áram piaci áron is értékesíthető legyen. Ez minden szegmensben jelentősen javíthatja a napelemes beruházások mérlegét: a szakember várakozásai szerint például egy kis/közepes vállalkozás így akár 2-3 éves megtérüléssel is számolhatna egy legfeljebb 50 kW-os rendszer telepítésekor. Arról is szó volt, hogy bár a tapasztalatok szerint sokan visszaéltek a kormány támogatási programjával, az iparág segítése érdekében januártól újabb napelemes támogatási rendszer indulhat. Az elnök a jövőt illetően korszerű és modern technológiaként jellemezte az akkumulátorokat, amelyek ugyancsak megoldással lehetnek a napelemes szektor helyzetére.

Ajkay Tibor a legújabb innovációjuk előzményeként vázolta, a speciális, villamosmérnöki szemlélet helyett munkaadói szemszögből vizsgálták azt, hogy miként lehet a megújuló energiaforrást közvetlenül is hasznosítani a megbízható munkaerő megtartása érdekében, és amely hosszú távon megtakarítást is eredményez. A legfrissebb statisztikák szerint 80 ezernél jár a zöld rendszámos járművek száma Magyarországon, az újonnan eladott személygépkocsiknak pedig már 11 százaléka (vagyis minden kilencedik) tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modell. A szigorodó uniós károsanyag-kibocsátási szabályokat látva a fenti számok várhatóan ugrásszerűen nőnek majd a következő években, így egyre több helyen vetődhet fel igényként a töltési lehetőségek biztosítása. Így jött az ötlet egy olyan fedett gépkocsibeálló- és töltő kifejlesztéséhez, amely a hálózattól függetlenül üzemeltethető. A CarSolt elnevezést kapta a fejlesztés, amelyet moduláris rendszerben terveztek, tehát bővíthető, igény szerint lehet méretezni, könnyen telepíthető, mobilis. A csütörtöki eseményen bejelentették, hogy ezennel meg is kezdődhet a CarSolt sorozatgyártása.

-Az utóbbi időszakban rengeteg bizonytalanság jellemezte a napelemes szektort, ezért szerettünk volna megalkotni egy olyan rendszert, amely az aktuális szabályozástól függetlenül, önállóan is gazdaságosan üzemeltethető, és sokaknak segít megfelelni az egyre magasabb fenntarthatósági elvárásoknak. Az eddigi visszajelzések alapján a megoldás iránt nemcsak a szolárszegmens vállalatai, hanem többek közt ingatlanfejlesztők is érdeklődnek, de ígéretes felhasználási terület lehet a mezőgazdaság is, hiszen a szerkezet tetejére telepített panelek segítségével bármilyen elektromos gép, eszköz töltése megvalósítható – fogalmazta az ügyvezető.