Mint azt előzményként vázolta, a lakók kérték korábban, hogy legyen egyirányú közlekedés a Balogh Ádám utcában. Erről tavasszal tartottak is lakossági fórumot a rendőrség részvételével. Az egyirányúsítás pedig augusztus 14-től életbe fog lépni: a új forgalmi rend szerint a Bocskai utcáról lehet csak behajtani a Balogh Ádám utcába, amely így a Táncsics Mihály utca felé lesz egyirányú. Aki a Semmelweis utcából érkezik, az is csak jobbra tud majd kanyarodni a Táncsics felé. Az alpolgármester azt is hozzátette, a változás két célt szolgál. Egyrészt, hogy ezáltal szabályosabban, biztonságosabban lehessen közlekedni és parkolni ebben az utcában. Másrészt, az átmenő forgalom így kevésbé zavarhatja majd az ottlakók nyugalmát.

Névtelen terv - 1