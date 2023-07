Mi sem passzol jobban a tábor dinoszauruszos tematikájához, mint egy ötletes terepasztal-készítés. A kartonpapírból és gipszfigurákból összerakott alkotással a gyerekek már az első napon belecsöppentek az ősidőkbe. A terepasztal megformálása mellett a közkedvelt dekupázskép készítése is elmaradhatatlan volt, ami a táborozók körében mindig nagyon népszerű.

Az alkotáson kívül természetesen a játékos feladatok, és a mókázás sem hiányzott a programok közül. A gyerekek kártyázhattak, különféle társasjátékokat játszhattak, sőt, a pancsolós napon a vízipisztolyok is előkerültek. A tábor utolsó előtti napján a jól megszokott tudományos előadás volt programon, amely során a gyerkőcök közelebbről is megismerkedhettek a dinók világával, a csapatvetélkedőn pedig hasznosíthatták az újonnan szerzett ismereteiket. Emellett a Lara Mesék Társulat érkezett a gyerekekhez, „Népi játék...ok?” nevet viselő előadásával átmozgatta a táborozókat, és fergeteges hangulatot teremtett.

Csakúgy, mint a többi turnuson, a csillámtetoválás és a hennafestés most is nagy sikert aratott a tábor utolsó napján, valamint az izgalmas, játékos vetélkedőn is mindenki jól szórakozott. Az „Alkotás a szabadban” elnevezésű tábor utolsó turnusát a következő héten tartják, az öthetes alkotótábor így július 21-én lezárul.