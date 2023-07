"Legutóbb Foktőre látogattunk el, ahol az Éjsólyom Íjászszakosztály a huszadik születésnapját ünnepelte. Nagyon jó és színvonalas versenyt rendeztek! Kilencen képviseltük a szakosztályunkat. Nagyon sikeres napot tudhatunk mögöttünk hiszen szinte mindenki ért el helyezést. Első helyezettek lettek: Tóth Balázs, Fentős Tímea, Szendrey Lili, Fehérvári Olivér. Második helyezést ért el: Tóth Csaba, Szlanyinka Pál.

A korábbi hétvégén Örkénybe tettük tiszteletünket, ahol szombaton és vasárnap tartott a megmérettetés. Itt is hét fő képviselte a szakosztályt. Nagyon erős felnőtt mezőny alakult ki, ennek ellenére Stenier Lajos első helyezést ért el. Czigler Zoltán egyéni legjobbját lőtte, de ezzel az eredménnyel sem sikerült dobogóra fellépnie. Az utánpótlásos gyerekek javítottak a statisztikánkon. Molnár Dániel megnyerte a kategóriáját, Szendrey Lili és Fehérvári Olivér második lett.

Az utánpótlás nevelése ebben a sportágban is nagyon fontos. Velük egy kis kitérőt is tettünk. Kicsit pályaíjászkodtunk és részt vettünk a Suli Íjász Bajnokságon. A kvalifikációs versenyeket magunk mögött hagyva az országos döntőbe jutott mindhárom növendékünk. Itt Szendrey Lili megnyerte a döntőt, így ő elmondhatja, hogy országos bajnok. Fehérvári Olivér hatodik lett, és Molnár Dániel is nagyon szép eredménnyel a harminc indulóból a nyolcadik helyen végzett.

A kvalifikációs versenyek után az elmúlt hétvégén (július 15-16-án) eljutottunk a 3D országos döntőjére. Nyíregyháza mellett Nagykálló adott otthont a megmérettetésnek. A három induló fiatalunk a saját korosztályában országos bajnok lett. Molnár Dániel TRRB mini fiú , Szendrey Lili TRRB junior lány és Fehérvári Olivér TRRB junior fiú. Mindegyikőjük megérdemelten győzött, sokat készültünk!

Bízom benne, hogy továbbra is megmarad ez a lendület és eljárunk a szakosztályt képviselni versenyekre, öregbíteni a hírnevünket! Hajrá Vajk!"