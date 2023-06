mi magyarok, egy nemzethez tartozunk

A program szervezője, Baranyi-Kásás Margit röviden köszöntötte az egybegyűlteket, majd bevezetésként elmondta, fájdalmas, hogy a nagy Magyarország kétharmadát elcsatolták az anyaországtól, mégis 2010 óta ezen a napon ünnepeljük azt, hogy mi magyarok, egy nemzethez tartozunk.

A megemlékezés elején a résztvevők elénekelték a Himnuszt, majd Nagy Attila, Kisapostag polgármestere szólalt fel az emelkedett pillanat után, aki beszédében elmondta: a békediktátum hatásaként három és félmillió magyar vált egyik percről a másikra más ország lakójává. A győztes hatalmak Magyarországot tették felelőssé az első világháború eseményeiért, és ezért súlyos árat kellett fizetnünk. Beszéde végén Bibó István történésztől idézett: „Semmi kétség, hogy Magyarországot igazságtalanság érte, s ez az igazságtalanság olyan természetű volt, amelybe jó lélekkel nehéz volt belenyugodni: a történeti Magyarország területi állományát az etnikai elv alapján bontották széjjel, ugyanakkor azonban ezt az etnikai elvet Magyarország terhére nyilvánvalóan megsértették.”

Hon-szívvel emlékezünk és határtalanul szeretünk

Ezt követte Stermeczki András evangélikus lelkész, aki egy bibliai idézettel kezdte a beszédét: „És jönnek napkeletről és napnyugatról és északról és délről, és letelepednek az Isten országában. Mert vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.” Mint mondta, ez jellemzi Kárpát-hon országunkat is. Saját magunkkal vagyunk határosak, és a megmaradásunk titka a jövő kérdése és Isten kegyelmének dolga volt és lesz. Ma a nemzeti összetartozás napján és a szentháromság ünnepének napján is így hangoznak Juhász Gyula szavai, amelyeket az Irredenta dal című művében ír: „Keleten, nyugaton, északon és délen, Pásztortüzek égnek minden magyar végen, Lesz még örömünnep magyar földön, égen!” Ezzel kapcsolatban egy személyes élményét osztotta meg a hallgatósággal. Legutóbb, amikor Királyszálláson járt, rálelt egy szoborcsoportra, amely másolata volt az 1921. január 16-án felavatott Irredenta szoborcsoportnak, amit 1945-ben eltávolítottak a Szabadság térről és máig sem tudni, hogy hol található. A királyszállási Trianon-kert és más helyek is zarándokhellyé válnak, ahova a szívünk visz, legyen az erdélyi, felvidéki, vajdasági vagy kárpátaljai kirándulások, megannyi magyar olvasmány és alkotás, amely még ma is körbevesz bennünket minden égtáj felől. Mi mást tehetnénk, mint hon-szívvel emlékezünk, és határtalanul szeretünk – mondta a lelkész. Majd a kétszáz évvel ezelőtt született Petőfit idézte: „Lement a nap. De csillagok Nem jöttenek. Sötét az ég. Közel s távolban semmi fény nincs, Csak mécsvilágom s honszerelmem ég.” Összegzésül elmondta, továbbra is szeretni és tenni kell azért, hogy ápoljuk a nemzeti kincsünket, és éltessük a magyart még akkor is, amikor minden oldalról körbefognak bennünket, és nem segítik, hogy megmaradjunk magyarnak. Több mint száz éven át sem pusztíthatta el a magyarságot a világ, mert mi a bőrünkön érezzük, hogy vannak, akik elsőkből utolsók, utolsókból elsők lesznek. Majd megáldotta a hallgatóságot és ezt mondta:

Az egy igaz Isten őrizze a magyarságot, ne csak az emlékeket, hanem a jelen tettét és a jövőt, a feltámadás reményét is.

Végezetül Reményik Sándor: A csonka test című versét szavalta el a lelkész.