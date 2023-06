A programról Ürmös Gábor főszervezővel beszélgettünk. Mint azt kérdésünkre elmondta, párjával, Kecső Máriával rendszeresen járnak autós találkozókra az ország különböző pontjaira. Tavaly vetődött fel bennünk az ötlet, hogy megpróbálkoznak ők is egy közösségi buli szervezésével városunkban. Utánajártak, hogy mi-hogyan működik, milyen engedélyek szükségesek. Aztán 2022 májusában tető alá is hozták az első rendezvényüket a Szalki-szigeten, a színpad előtti füves placcon, amely a Duna New Szabi elnevezést kapta. Jól sikerült, mint azt Gábor elmondta, meglepően sok autó és látogató érkezett, amely ösztönözte őket a folytatásra.

Nem is kellett sokat várni erre, hiszen szeptemberben már a második találkozójukat tartották meg. A helyszín ugyanúgy a színpad előtti terület volt, bővítve a kínálatot még több versenyszámmal, sexi autómosással, de jó kapcsolatot ápolnak az RC-sek (távirányítós kisautók) közösségével, akiket ugyancsak elhívtak a rendezvényre. Mondani sem kell, újabb siker övezte a találkozót, olyannyira, hogy ezután már azon is el kellett gondolkodniuk, hogy hol szervezik meg a következőt, ugyanis kinőtték a területet.

Mindezek tükrében több újdonsággal szolgál a harmadik alkalommal meghirdetett Duna New Szabi. Az egyik legnagyobb változás, hogy az eddigi egynapos buli helyett most egy egész hétvégén át várják a látogatókat, június 16-18. között. A helyszín maradt a Szalki-sziget, ám beviszik a programokat a kemping területére, ahol jóval nagyobb szabad, akadálymentes tér áll majd rendelkezésre, illetve szállást is igénybe vehettek előzetesen a jelentkezők, valamint kihasználva az adottságokat, szabadtéri főzésre is lehetőség nyílik.

Mint azt Ürmös Gábor elmondta, a korábbi találkozók, visszajelzések alapján, illetve figyelembe véve, hogy ezen a hétvégén máshol is lesz még autós találkozó, körülbelül háromszáz autósra és ötszáz látogatóra számítanak.

Kérdésünkre arról is beszélt a főszervező, hogy nem lehet általánosítani, mindenféle négykerekű járművel érkeznek a résztvevők, a Trabanttól a Mercedesig bármilyen kocsi megfordulhat.

A program pénteken kezdik (ha ezen a napon váltják meg a belépőket, az érvényes lesz másnapra is), a fő attrakció a szombati nap lesz, míg a vasárnap inkább a pihenésről és a hazaútra való felkészülésről fog szólni.

Szombaton különféle technikai versenyszámokban mérettethetik meg verdáikat a sofőrök, ezen kívül lesznek olyan szépségversenyek is, amelyeket a közönség szavazott meg (például a legszebb tuning, német autó, csajos autó, beltér, stb.). Ez utóbbiakat a helyszínen kiválasztott hat zsűritag fogja értékelni.

A kemping területén vagy egy betonos placc, ahol saját felelősségre (a házirend betartásával) driftelhetnek egyesével az autósok.

A korábbi eseményeken is gondoltak a legifjabb látogatókra, ám most lesz egy külön sarok, kifejezetten a gyermekek számára, ahol ugrálóvárazni lehet, továbbá gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat.

Újdonság az is, hogy szombat estére egy bulit is terveznek, Adam Gain, egy népszerű siófoki szórakozóhely rezidens dj fogja a talpalávalót szolgáltatni kifulladásig.