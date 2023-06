Hivatalos nevén a Mezőfalvi Testvér-települési Találkozó szombat esti főműsor számában nem lép színpadra a Dolly Plusz produkció. A helyettesítésről jelenleg is folynak a tárgyalások. A fellépés meghiúsulása összefüggésben van a közelmúltban kirobbant állattartási botránnyal, amely a művésznő korábbi fellépéseit is érintette. Lapunk nem hivatalos információja szerint a mezőfalvi falunapra is demonstrációval készül az állatvédők egy nagyobb csoportja, hogy tiltakozásukkal megzavarják a rendezvényt.