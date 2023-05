A keresztény hitünk alapja maga Jézus Krisztus személye, akit nagypénteken keresztre feszítették, meghalt a keresztfán, de harmadnapra halottaiból feltámadt, felment a mennybe, majd onnan jön el egyszer és ítélkezni fog az emberiség felett. Jézus kereszthalála által az emberiség megszabadult bűneitől, de egyben győzedelmeskedett a halál felett is. A pünkösd szó görög eredetű – pentékoszté – jelentése ötven, mivel azt a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. A húsvéthoz hasonlóan egész héten tart, de csak két nap – a vasárnap és a hétfő – a nyilvános ünnep. Az ókori keresztény írók csak a második században említik meg, így azt lehet mondani, hogy ünneplése egyidős az egyházzal, tehát az apostolok idejéből való. Egyes okmányokban magát a májusi hónapot is pünkösd havának nevezik, pedig az ünnep sokszor „átcsúszik” a júniusi hónapba. A Biblia pontosan meghatározza az idejét, tehát húsvét után az ötvenedik napon tartják, a húsvét utáni hetedik vasárnapon és az azt követő hétfőn. Ezek szerint a pünkösd a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma, május 10-11. a legkésőbbi pedig június 13-14. A keleti kereszténységben ez ugyanígy van csak a Julián naptár szerint, ezért általában az ortodox egyházak ünnepeiket később tartják. Vannak ritka évek, amikor a húsvéti ünnepet egy napon ünneplik, mind a nyugati, mind a keleti keresztények, Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt kijelentette, hogy egyháza kész megváltoztatni a húsvétszámítás módját azért, hogy a húsvét ünnepe egyetemessé váljon, akkor ez vonatkozna a pünkösd időpontjára is.

Luca Rossetti da Orta: Szentháromság

Keresztény hitünk másik alapja, hogy hiszünk a Szentháromságban (Atya, Fiú és Szentlélek). Az Atya, maga az Isten, a fiú Jézus Krisztus, a Szentlélek fogalma talán az, ami a legérdekesebb és magyarázatra szorul, ugyanis hozzá köthető a pünkösd fogalma. A Szentháromságban egyesül ez a három istenség és egy egészet képez, ebből vezethető le az pünkösdhöz kapcsolódó kiáradás, amikor is a Szentlélek kiáradt Jézus tanítványaira, vagyis az apostolokra és ezzel, új tartalommal töltötte fel őket. Az Újszövetségben olvasható, hogy Jézusra leszállt a Szentlélek, és ezáltal Isten fia teljesíteni tudta a küldetését. A Szentlélek nem egy személy, sohasem testesült meg, ezért Krisztustól eltérően nem is ábrázolják, egyes hittudósok szerint a Szentlélek az Atya és a fiú szeretetének a végpontja és eredménye. A kereszténység tanítása szerint a Szentlélek az Isten lelke, a Szentháromság harmadik személye. A Szentháromságban hívő keresztények szerint tehát a Szentlélek egy „valóságos személy”, bár nem testesült meg. A keresztény hit szerint ez a Szentlélek által előidézett feltöltődést adott erőt az apostoloknak, hogy hirdessék Jézus Krisztus tanításait, elbeszéljék csodatetteit és létrehozzák az első keresztény gyülekezeteket, majd ezzel kezdetét vette a keresztény vallás térhódítása szerte a világon.

A Szentháromság tanát, tehát az istenségek hármas tagolódását, ma is többen elutasítják, csak úgy, mint a zsidó és az iszlám vallás is. A judaizmus egyedül Isten erejében hisz, még az iszlám szerint, van egy szent természetű lélek, aki Allah szolgálatában áll, mégpedig ő Gábriel arkangyal, akit „Isten emberének”, vagy „Isten erejének” is neveznek. Az iszlám hit szerint ő volt az, aki eljuttatta Mohamed prófétához Isten szavát, a Koránt.