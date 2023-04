Április 4-én, kedden tartották hagyományos tavaszi gálájukat a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola német nemzetiségi oktatásban tanuló diákjai. Szülők, nagyszülők, rokonok előtt mutatták meg, hol tartanak a német nyelv elsajátításában. A rendezvény után Hajas Erikát, a nyelvi munkaközösség vezetőjét kérdeztük. – Ahogy az előadásból láthattuk, hallhattuk, nem csak a német nyelvoktatás sikerességét, de Mezőfalva történelmét, kultúráját is megismerhettük.

Fotók: Horváth László

– Több mint két évtizede létezik a mezőfalvi iskolában a német nyelv oktatása. Az induláskor a gyökereink megtartása, a hagyományápolás volt a cél. A német nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségével sokkal magasabb szinten és nagyobb óraszámban tanulhatják a nyelvet a gyerekek. Természetesen az oktatás mellett a népismeret, a német kultúra is nagy hangsúlyt kap, különösen a helyi német nemzetiségi történelmi anyagra támaszkodva. Fontos, hogy a tanítás során igyekszünk minél többféle módon játékossá, élménydússá tenni az oktatást, felelevenítve a népi hagyományokat is. Munkánk minőségének legjobb visszajelzése a sok sikeres nyelvvizsga. Az órák hangulata, a kulturális eseményeinken megélt közösségi élmények, az országos versenyeken elért kimagasló eredmények, külföldi kirándulásaink mind-mind olyan motiváló erő, ami a gyerekeknek vonzó a német nyelvű tanuláshoz. Az idén is már számtalan első helyezést értünk el.

– A mai gálán az is látszott, hogy a tudás megszerzése mellett egyben remek közösséget is építenek.

– A nyelvoktatás módszere teljesen más, mint a tan­órai módszer. Az alsóban inkább játékosan tanulnak a gyerekek, és ez nagyon megfogja, ideköti őket. Azáltal, hogy játszanak, szinte nem is gondolják, közben mennyit tanulnak. Része ennek a zene, a tánc, a mese, a közösségi élet. Céljaink elérésében nemcsak kollégákra, az iskolára, hanem a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzatra is nagy mértékben számíthatunk. A mai gála összeállítója Kölesdiné Hajas Dóra, Bodás Dalma, Árva Szabó Ági, és jómagam, Hajas Erika volt.

Az előadás után, amelyben a mesetörténeteken át a zenés, humoros és táncos darabokig széles palettán át kísérhettük figyelemmel a mezőfalvi német nyelvoktatás mai szintjét, a szülők jóvoltából a gyerekek svédasztalos süteménypartival zárták a napot.