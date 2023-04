Parádés búcsú 21 perce

A TrollFoci stábja megállíthatatlanul követi a Fröcsit!

Ezeket a fickókat Előszálláson sem lehet lerázni. Egy biztos, forrónyomon követeik a mai nap szenzációs helyi futball személyiségét, a Fröcsit! Úgy tűnik, hogy a célszemély nem is bánja, a különleges videós poéngyáros csapat érdeklődését. Reggeltől estig együtt töltik az időt. Egy időutazásra az egykori általános iskolájába is magával csalta őket. Mi is velük tartottunk.

Balogh Tamás Balogh Tamás

Eredeti általános iskolai dokumentumra bukkant Fröcsi Fotó: Balogh Tamás

A stáb Mintha amerikai TV-s nyavalyások lennének. Olyan rámenősek. Az még hagyján, hogy aránylag jól néznek ki. A veszedelmességüket növeli, hogy könnyedén, de kellő erőszakossággal bárkit le- és megdumálnak, hogy a céljukat elérjék. Előszállást már tavaly meghódították, most csak rátettek egy lapáttal a barátság erősítésére. Ma ezzel az összeállítással vagánykodnak: Szabó Levente, Cinkotai Tibor, Kónya Feri, Sikari János és persze a sorukba állították Bor Gábort a nap hősét is. Hölgyeim, csak óvatosan! Szerintem gyakorló szívtiprók is. Szabó Levente, Cinkotai Tibor, Kónya Feri, Sikari János és persze a sorukba állított Bor Gábor Fotók: Balogh Tamás A TrollFoci? A focival megbabonázottak sokfélét mesélnek róluk, például, hogy mém gyárosok, hú de nagyon jó fejek, mások szerint borzalmasak. Vannak akik rettegve, vagy éppen reménykedve várják, hogy rajtuk üssenek. A TrollFoci a legnépszerűbb hazai labdarúgással foglalkozó oldal a Facebook-on 440 ezer követővel, amely a magyar, esetenként nemzetközi futball kapcsán közöl humoros képeket és egyéb tartalmakat. A Facebook oldalon kívül van saját weboldala, blogja, könyve, sportpubja, illetve TV-műsora és mobilapplikációja is és megtalálható a YouTube-on is. Az alsós osztályfőnökével Serák Gabriellával Egyébként… A profi műsorvezető, Cinkotai Tibor (aki nem is olyan harapós, mint gondolnák) ezt mondja magukról: -A profil megálmodója Szabó Levente, a megteremtés részleteiről ő hivatott beszélni, én még akkor nem voltam velük. Azóta is megpróbálunk az elviselhetőség határain táncolni. Úgy vagyunk önazonosok, mert ha elmennénk abba a PC (piszi) világba, akkor már nem önmagunk lennénk. Megpróbáljuk a határok normális betartásával normálisan képviselni, mint amit anno elkezdtünk. Cinkotai Tibor Ne képzelj bele nagy, világokat megváltó dolgokat, vedd egy jóféle viccnek a produkcióinkat, ami a humorról szól. Ha valaki ettől többet lát, vagy magyaráz bele ebbe a dologba, az egy elég komoly probléma. Az első szempontunk a szórakoztatás. Soha nem szeretnénk senkit sem megbántani, bár néha az is sikerül. Mit tehetünk, az is benne van a munkánkban. Megvan a tablójuk A Stáb hazai pályán van Előszálláson is -Ez így van, de én sajnos egy évvel ezelőtt nem tartottam a stábunkkal. Nekem nagyon tetszik, délre már az egyik TOP túrám lett, pedig a meccs le sem zajlott. Nagyon kedvesek az emberek, jó a közösség, jó ilyet látni. A Fröcsi azt mondja, hogy ő nem öregedett ki, hanem egyszerűen kihízta a csapatát. Mit mondhatnék, ezzel egyet tudok érteni! A stáb előtt semmi nem marad titokban Showtime! Az AQUANTIS Vármegyei II. osztály Dél Felnőtt 22. fordulójában a 9. helyen álló Előszállás a negyedik helyen álló Polgárdival vívta meg rangadóját koraeste. Ez egyben a hazai csapat egyik kedvencének, Bor Gábornak, a Fröcsinek a búcsú mérkőzése!

