Számos ünneplése méltó nap létezik az évben, amelyre megéri figyelmet fordítani. Ott van például a szerelmesek napja, a Valentin-nap, amikor párunkat halmozhatjuk el szeretetünkkel, vagy az anyák napja, amikor kifejezhetjük hálánkat édesanyánk felé mindazért, amit tett értünk. A március 8-án ünnepelt nőnap is ezen jeles napok kategóriájába tartozik, nézzük is, mitől is olyan fontos ez az ünnep.

A hölgyek minden nap örülnek, ha a kedvenc virágukkal – ami nem feltétlenül vörös rózsa – meglepik őket Fotós: Pixabay

Az első nemzeti nőnapot 1909-ben ünnepelték az Amerikai Egyesült Államokban, a törekvés egy jelképes, nőket ünneplő nap felé pedig hamar nemzetközi magaslatokba emelkedett, így 1911-ben már megannyi ország ünnepelte a jeles napot, köztük Svájc, Ausztria és Dánia is.

A nemzetközi nőnap iránti igény alapja a nemek közti egyenjogúság kérdésköre volt. Ekkortájt ugyanis a nőknek bizonyos alapvető emberi jogaiktól megfosztva kellett boldogulniuk a nagyvilágban: megannyi országban nem kaptak szavazati jogot, de a munkahelyen is hátrányos megkülönböztetésben részesültek, ami a ­rossz munkakörülményekben és alacsony bérezésben mutatkozott. 1913-ban a jeles nap hivatalosan is március 8-ára került, a New York-i textilmunkásnők 1857-ben bekövetkezett, mély nyomot hagyó sztrájkjának emlékére, írja a mult-kor.hu. Magyarországon pedig egy évvel később, 1914-ben ünnepelték meg először a nőnapot.

A nemzetközi nőnap globális ünneppé nőtte ki magát az elmúlt századokban, világszerte megemlékeznek ilyenkor a nők múltbéli küzdelmeiről, az eredményekről, amik segítségével pozitív irányba mozdult el helyzetük. Ugyanakkor nőnapkor az egyenlőség és egyenjogúság kérdése szintén napirenden van, számos helyen szerveznek felvonulásokat, felhívó kampányokat, hiszen megannyi országban a nők még mindig nehéz helyzetben vannak. Az ENSZ minden évben különböző témák köré építi a nőnapot, ez pedig idén sem maradhatott el. A nőnapot tavaly az éghajlatváltozással hozták összefüggésbe, ebben az évben a téma a digitális egyenlőségre fókuszál.

A hölgyek megérdemlik ezt a napot, és megérdemlik, hogy több figyelmet, elismerést és megbecsülést kapjanak férfitársaiktól, hiszen az élet minden területén helytállnak, még akkor is, ha néhány helyen hátránnyal indulnak a férfiakkal szemben. Öröm, hogy napjainkban már egyre kevesebb helyen elfogatott az a vélemény, miszerint a nőnek a konyhában a helye. A nő ugyanis nemcsak feleség, családanya és háztartást vezető egyén, ennél sokkal több.

Az évek során képesek voltak felkapaszkodni, magas beosztású, akár vezető pozíciókba kerülni, a konzervatív értékeket képviselő erős nyomás ellenére is. Ne legyünk restek ezen a jeles napon ünnepelni őket, és az év többi napján is kifejezni támogatásunkat értük.

Nőnap, ahogy ma megéljük azt – ajándékozással és szép műsorral Habár a nemzetközi nőnap fontos, történelmet formáló múlttal rendelkezik, ma már nem feltétlen ez kerül központi szerepbe a megünneplésekor. Egyes szervezetek a mai napig próbálják felhívni a figyelmet a nőnap mélyebb tartalmára, azonban a köztudatban napjainkban inkább az ajándékozásról szól az ünnep. A férfiak ilyenkor virággal, édességgel, apróságokkal szereznek örömöt hölgyismerőseiknek, ezzel kifejezve támogatásukat és gondoskodásukat, de sok helyen kedveskednek különböző akciókkal, kedvezményekkel a nők számára, emellett pedig a nőnapi programok, rendezvények is népszerűek, nemcsak országszerte, de a világ számos pontján.





