Hétvégén választunk. Mivel a választás a szokásoknak megfelelően vasárnapra esik, ezért a legtöbben, akik normál munkarendben dolgoznak, tudnak élni a jogukkal…. Azonban városunkban és környékén több olyan foglalkoztató van, amelynél 12 órás munkarend van. Az éjszakai műszakból hazaérkezők vagy indulók tudnak élni választójogukkal, azonban azok, akik reggel 6 és este 6 között dolgoznak, azoknál nehézségek is adódhatnak, ha a munkahelyük és a lakhelyük egymástól távol van.

Megkérdeztünk néhány foglalkoztatót arról, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a nappalos dolgozóik élhessenek jogaikkal.

Mindenhol egyetértettek azzal, hogy lehetőséget kell adni a jogaik gyakorlására a munkavállalóiknak. Azonban, ha nincs munkásjárat korábbi időpontban, és másik településen van a szavazó kör, ha igazoláshoz kötik az elmenetelt, ha hetekkel előbb le kellett adni a jelentkezést, ha valaki szavazni szeretne, mind-mind nehezítő körülmény.

A kórházban megoldják

- A kórházunk gyógyító osztályain a legtöbb munkavállaló 12 órás műszakban dolgozik. A vezetőségnek fontos, hogy a munkavállalóink élhessenek az állampolgári jogaikkal és elmenjenek, elmehessenek szavazni. A szavazókörök 6-19 óra között lesznek nyitva, és mindenkinek a kijelölt lakhelyéhez legközelebb eső szavazófülkét kell felkeresnie. Tapasztalataim szerint a szavazókörök gördülékenyen működnek, így ez a pár perces munka előtti, vagy utáni kitérő nem fog fennakadást okozni. - tájékoztatott dr. Kővágó Levente mb. főigazgató.



A Vasműben rugalmasak

- Felelős munkáltatóként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden munkavállalónk élhessen állampolgári jogaival, így a szavazáshoz való jogával is. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a választás napján rugalmas legyen a nappalos 12 órás munkaidőbeosztás. - írta nekünk Törzsök Márk kommunikációs főosztályvezető.

Egy órával előbb

- Az SK On Hungary-nál tiszteletben tartjuk és támogatjuk a munkatársaink választójog gyakorlását azáltal is, hogy a 12 órás műszakban dolgozó kollégáink a választások napján, egy órával a munkaidő vége előtt elindulhatnak, illetve azáltal is, hogy a szavazatszámláló/választási bizottság tagjai esetében a szavazást követő munkanapjuk, amennyiben az a beosztás szerint munkanap lett volna, nem ledolgozandó igazolt, fizetett távollét - olvashattuk a cég hivatalos válaszában.