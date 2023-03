A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a jogszabályi rendelkezésekhez igazodva még 2021. július 1-jén hozta létre a Dunaújvárosi Vizsgaközpontot. Ennek előzményéről és szükségességéről Schőn-Kratzmajer Beatrix, a vizsgaközpont vezetője beszélt lapunknak.

Mint azt vázolta, 2025-ig minden szakképző iskola rendelkezik vizsgaszervezési jogosultsággal. Ez azt jelenti, hogy a képzések végén az intézmény szervezi a diákoknak a szakmai vizsgát. A szakmai vizsga törvényességét a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által delegált vizsgabizottsági tag biztosítja.

2020-ban megújult a szakképzés vizsgáztatási rendszere is: a szakmai és képesítő vizsgák vizsgaszervezői feladatait felmenő rendszerben 2025-től független, pártatlan, akkreditált vizsgaközpontok fogják ellátni.

A gazdaság versenyképességének megőrzése céljából a vállalkozások számára elengedhetetlen a korszerű és színvonalas szaktudással rendelkező munkaerő biztosítása. A szakképzési rendszer átfogó fejlesztése során a hangsúly a pontosan meghatározott kimeneti követelményeken van, annak érdekében, hogy a képzések valóban reagálni tudjanak gyorsan és rugalmasan a munkaerőpiac igényeire. A rendszerben lévő kimenet-szabályozás teszi lehetővé a független vizsgaközpontok létrehozását, a standardizált módon történő vizsgáztatást (azon gondolat mentén, hogy ne az vizsgáztassa a diákot, aki oktatja is).

– A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum hozta létre a helyi vizsgaközpontunkat, és bár ez a szervezet a fenntartónk, saját költségvetéssel rendelkezünk és szakmailag függetlenül működünk – tette hozzá a vezető.

A vizsgaközpont létrehozását követő fontos lépcsőfok volt az akkreditációs eljárás. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság vonatkozó szabványa határozza meg a feltételeket, amelyek együttes teljesülése esetén lesz sikeres az eljárás. E három fontos pillér egyike a szervezet működését meghatározó mintegy 15 szabályzat. Emellett meg kellett teremteni a vizsgáztatáshoz szükséges személyi feltételeket is. Mint azt Schőn-Kratzmajer Beatrix elmondta, a vizsgáztatókat, feladatkészítőket és jegyzőket részben az iskolák pedagógusai, részben külsős szakértők alkotják, jelenleg összességében mintegy százötven szakember. A harmadik fundamentum a tárgyi feltételek biztosítása, azon belül is a megfelelő vizsgahelyszínek megléte. Ennek érdekében iskolákkal, tanműhelyekkel, cégekkel, szervezetekkel kötöttek együttműködési megállapodást, elsősorban azokkal, amelyek jelenleg is részt vesznek a szakképzési rendszerben duális partnerként, hogy a tanulók az eredeti környezetükben vizsgázhassanak.

Március 1-jén a Nemzeti Akkreditációs Hivatal által kijelölt szakértők ellenőrizték a Dunaújvárosi Vizsgaközpont felkészültségét. Mindent rendben találtak, így a Rudas technikum földszintjén található helyi szervezet sikeresen teljesítette az akkreditációs folyamatot: 15 képzési területen mintegy 200 szakma vizsgáztatására kapott jogosultságot a vizsgaközpont.

– Jelenleg képesítő vizsgákat szervezünk, ezek a rövid képzési idő alatt megszerezhető szakmák vizsgái, amelyek végén képesítő bizonyítvány szerezhető. Legkésőbb 2025-től vizsgaközpontunk fogja szervezni az iskolarendszerben folytatott tanulmányokat záró szakmai vizsgákat – vázolta a vezető.

Az akkreditáció megszerzésével a munkájuk nem hagy alább ebben az átmeneti időszakban sem, hiszen növelni kívánják a vizsgáztatható területeket és azon belül a szakmák számát, illetve képzéseket szerveznek a kollégáknak.