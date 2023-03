Akkor a beszélgetésen Széles Balázs, a Steel Trend Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, ők már megterveztek egy új, 18 méter hosszú, a turisták fogadására alkalmas stéget, és többek közt Berényi Lászlóval, a Meiser Ferroste Kft. ügyvezető igazgatójával, valamint Márton Zoltánnal, a Kemiker Kft. vezetőjével közösen megvalósítják ezt a 7-8 millió forintos beruházást. Később csatlakozott hozzájuk a LaktanyaFa Kft., amely a 2 colos pallóborítást adta hozzá. Ez vált mára valósággá. Széles Balázs olyannyira komolyan gondolta, hogy az ügy mellé áll, hogy saját kezével is segédkezett az úszómű összeállításában.

Széles Balázs saját kezűleg is részt vett az összeszerelésben Fotók: Laczkó Izabella

Megtörtént a hajózási felügyelet parti szemléje, elfogadták a terveket és a kivitelezést, műbizonylatot egyaránt. Kedden a reggeli órákban a Dunaferr kikötőben vízre bocsátották a stég három úszóelemét, majd csapszegekkel összekötötték azokat, és felúsztatták a Felső-öbölbe, a horgásztanyához. A két összekötő elem ide már teherautón érkezett, azokat helyben állították össze, végül összekötötték a már várakozó úszóelemekkel, így összeállt a 18 méteres kikötőstég. A partról biztonságosan le lehet jutni a stégig, ugyanis a Ferrobeton Zrt. felajánlásában már a lépcső is elkészült, ami egyfajta demonstrációja annak, hogy ilyen, és ehhez hasonló lépcsőket tudnának gyártani a másik nagy projektben a Kikötői-öböl város felőli oldalának rézsűjére. Oda akár száz lépcső is elférne. A lépcső korlátjai egyfajta újrahasznosításként kerültek ide, ugyanis a sportlétesítményeknél megmaradt, raktárban pihenő darabok kaptak itt új életet. Az elemek beengedésében a Dunagép Zrt. darui voltak segítségükre. Most már elindíthatják az üzembe helyezési eljárást, ami után birtokba vehetik majd.

Biztonságos betonlépcső vezet le a 18 méteres stéghez

Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke elmondta, mielőbb szeretnék a villanyt és a vizet is bevezetni a stégre, hogy a turistahajók mielőbb igénybe vehessék ezeket a szolgáltatásokat is. Ennek a tervezése és kivitelezése az anyagi források függvényében történik majd. A tervek szerint a kikötőstég egyik oldalára a helyi nagyhajók kerülnek, ezekből 7-8 fér el. Ezzel mentesítik a másik két stéget. A másik felét szabadon hagyják, hogy ott tudjanak kikötni a turistahajók.

Májusra tervezik a kerek­asztal-konferencia második felvonását, ahol megbeszélik az addig elért eredményeket, és kijelölik a célokat a következő negyedévre. Az elnök elmondta, vannak már vállalkozók, akik megkeresték, hogy kifizetnének egy-egy lépcsőt, de egyelőre még árat sem tud nekik mondani, ugyanis először az árkalkulációt is el kellene végezni, az pedig önmagában is költséget jelent, amit az egyesület nem tud kigazdálkodni. Abban reménykednek, hogy valamelyik tervezőiroda vagy a városi főépítész az ügy mellé áll, és segít az árat kikalkulálni. A ­MOHOSZ-szal is megállapodtak már abban a méretben, amire a lépcsők méretét redukálhatnák, ami még megfelel a nemzetközi versenyszabályoknak, és kajak-kenusoknak, a motorcsónakversenyekre is megfelelő lehetne, nem beszélve a sétálókról és természetesen a horgászokról.