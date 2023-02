– Minden eszközzel azon dolgozunk, hogy jó közlekedést biztosító utak álljanak a kulcsiak rendelkezésére. Ennek érdekében, ahogy azt már korábban elmondtam, szerződést kötöttünk egy vállalkozóval a murvás utak karbantartása érdekében. Így gyakorlatilag a hiba jelzése után két héten belül megtörténik a murvás utak javítása. Kérem, jelezzék a hivatal elérhetőségein, ha hibát észlelnek. Az aszfaltos utak javítása nehezebb, de természetesen, ahol szükséges, ezt is el fogjuk végeztetni. A csatornakivitelező cég több utcát is leaszfaltozott grátiszban, amelynek akkor a lakossággal együtt nagyon örültünk. Hiszen más módon nem volt lehetőségünk az aszfaltfelület kialakítására azokon a területeken. Most ilyen utca aszfaltozásában, mint például a Fecske utca is, hiba keletkezett, ez foltozásra és javításra szorul, amit el fogunk végeztetni, nem feledve a Kecset ­utcát sem, amelyet szintén meg fogunk csináltatni. Természetesen ezentúl is ­indulunk minden olyan pályázaton, amik bel- és külterületi utak építésére biztosítanak forrást. Ehhez kapcsolódóan kiemelt célunk, hogy a jelenleg is épülő intézményeink környékét rendbe tegyük. Azzal a rendkívül fontos céllal, hogy megteremtsük a biztonságos közlekedés lehetőségét a gyerekeinknek és az idősebb korosztály számára egyaránt. Ezért szakembereket bíztunk meg, hogy mérjék fel és tervezzék meg a biztonságos közlekedéshez szükséges eszközöket. Így az iskolához a Dózsa György utcában huszonkét új parkoló épült meg. A Kossuth utcai iskolai bejáratnál pedig gyalog-átjáróhely készül, ahogy majd további négy is, a település több veszélyes pontján. A terveztetéssel párhuzamosan érkezett a jelzés a védőnői épület veszélyes megközelíthetőségével kapcsolatban. Egyébként tervezünk még gyalogátkelőt Kulcs déli részén, a sportpályánál valamint az orvosi rendelőnél is – mondta el Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere.