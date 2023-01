Dualszky-Kovács István, a HVDSZ (Horgászegyesületek Velencei-tavi és Duna menti Szövetsége) alelnöke lapunknak elmondta:

– Sajnos az utóbbi egy évben tapasztalt inflációs hatás a horgászegyesületek életére is hatással volt. Drasztikusan nőttek a működtetési költségek és a haltelepítés árai is növekedtek. Mindezek hatása a 2023-as dunai jegyekben is megmutatkozik. Az általunk kezelt dunai vízfelületen az éves horgászdíj közel 20 százalékkal emelkedik. Jelen pillanatban a HVDSZ a Nagytétény és Dunaföldvár közötti szakaszt kezeli. E szakaszon az éves díj 30 ezer forintra változik, ám aki ezt kiváltja még e hónapban, 28 ezer forintér teheti meg, és a kedvezményt igénybe vehetik a 65 év feletti horgászok is. A részletes és a korosztályokra lebontott díjszabásról érdemes előzetesen tájékozódni – fogalmazott Dualszky-Kovács, aki a következőkre is felhívta figyelmet: – Bár az árak – mint szinte az élet minden területén – nőttek, azért érdemes tájékozódni, hiszen a jegyértékesítési kínálatba bekerült a féléves jegy, valamint külön-külön a napi és a 24 órás jegy is.

A szövetségi tagsági díjak, engedélyek is változtak.

– A horgászok pénztárcája sem végtelen. Az elmúlt években mindig arra törekedtünk, hogy egy megfelelő szolgáltatást kínáljunk, amellett, hogy a Duna értékeit megőrizzük, a halállományt gazdagítsuk, az ívóhelyeket óvjuk. Most egy komoly átalakulás előtt állunk. Számos dolgot újra kell majd szerveznünk. A legfontosabb, hogy a dunai horgászok a tavalyi éves jeggyel még január végéig horgászhatnak, a fogási napló leadási határideje pedig február vége. Az új horgászengedélyek kiváltására pedig az irodák már várják a horgászokat.

SzSz



Kapásra várva – a vízparti kikapcsolódás is drágul

Fotó: SzZsE

A tavalyi esztendő fogási naplóját február végéig kell majd leadni