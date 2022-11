Már csak egyet kell lapozni a naptáron, és jövő vasárnap már gyújthatjuk az első gyertyát az adventi koszorún. Többféle színt használnak az emberek a koszorún, de a katolikusoknál három lila és egy rózsaszín az elfogadott. Jövő vasárnap az első lilát kell meggyújtanunk, ez az első a hit gyertyája. Ádámot és Évát jelképezi, hiszen a bűneset után nekik ígérte meg Isten először, hogy elküldi a Megváltót.

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon meg is jelentek az adventi koszorúk. Kétezer és ötezer forint között vásárolhatjuk darabját, a gyertyák kétszáz–négyszáz forintért kaphatóak – mérettől függően. De nemcsak a méretekben, hanem a színekben is nagy a különbség, sőt, megjelent a számomra nagyon giccses, elektromos gyertya is.

Az adventi koszorúk mellett, amelyeket felakaszthatunk és asztalra is helyezhetünk, megjelentek a kimondottan csak az asztalon elhelyezhető díszek, és az ajtóra erősíthető különlegességek is. Árban az asztali díszek viszik a prímet. Van, amelyik több mint tízezer forint, pontosítva tizenkétezer, de azt el kell ismerni, szépek.

Miután meggyújtottuk az utolsó gyertyát, idén ez december 18., érkezik a Jézuska, amikor fenyőfát díszítünk. Ennek egyik különlegessége a szaloncukor, amely érthetetlen módon nem hungarikum (csak nálunk van). Ugyan még odébb a karácsony, de már kapható szaloncukor a piacon, találhatunk olyan standot, ahol több mint negyvenfajtát lehet kapni. Árban az aszalt szilvásat megelőzte a Vadász roppanó csokis, az előbbi 5900, az utóbbi 6600 forintot kóstál kilónként.

A szaloncukrot árulók felhívják a figyelmet arra, hogy az idén nem lesz utánrendelés, vagyis mindenki, amilyen hamar tudja, vásárolja meg a szaloncukrot, mert amikor elfogy a készlet, vége a piaci beszerzési lehetőségnek.