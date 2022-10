Sokan még napjainkban is előítéletekkel és komoly fenntartásokkal kezelik a tetovált embereket, a negatív megítélés szerint az „ilyenek” csak bűnözők vagy börtönviselt semmirekellők lehetnek. Azonban az írásunkban szereplő történet alaposan rácáfol erre a sztereotípiára. Szereplői ugyan valóban valamennyien a tetoválóművészet hívei, ugyanakkor segítő szándékkal, együttérzéssel és jóindulattal megáldott emberek, akik a hívó szóra szívesen állnak egy jó ügy mellé.



Cikkünk apropója, hogy nemrégiben Ébner Róbert tetoválóművész a dunaújvárosi Voodoo Tattoo tetoválószalon tulajdonosa a stúdió közösségimédia-oldalán adománygyűjtő akcióba kezdett, amiben adakozásra invitálja segítő szándékú követőit egy tragikus balesetet szenvedett kamasz fiú teljes rehabilitációjának elősegítése érdekében.

Az akciót ihlető történet egy tavaszi napon kezdődött, amikor Csáky Soma 15 éves sárospataki diák bajban lévő barátjának segítségére sietve nagy feszültségű áramütést szenvedett el egy tehervagon tetején. Társa a baleset után tíz nappal életét vesztette. Soma – ma már kimondható – kapott egy második esélyt az életre.



De a baleset során a kamasz fiú testének több mint ötven százaléka megégett, emellett súlyos koponya- és lábtörést is elszenvedett. 105 napot töltött el a Bethesda Gyermekkórházban. Testfelületének, az implantálható bőr-„adófelületekkel” együtt, közel nyolcvan százaléka sérült. Sajnos lábizmainak egy jelentős részét is elveszítette, járása botokkal támogatott.

A következő minimum egy évben teljes testfelületet, a fejet is takaró, kompressziós ruhát fog hordani, de a későbbiekben szükség lesz korrekciós műtétekre. Az orvosok szerint ennek a folyamatnak ugyanis egy ilyen súlyosan sérült gyermeknél mondhatni sosincs vége, és rengeteg költséget jelent.



Az október 12-én útjára indított segítőakció, hála a tetovált közösségnek, igen sikeres, ugyanis jelentős összeget gyűjtöttek össze rövid idő alatt. Ébner Róbert tetoválóművésszel, ötletgazdával beszélgettünk ennek kapcsán. Robi nem ismeretlen a szakmában és tetoválókörökben, hiszen közel harminc éve tetovál, rengeteg csodálatos alkotás került már ki a keze alól, számos hazai és nemzetközi megmérettetésen is komoly helyezéseket ítélt oda neki a szakmai zsűri.

– Soma édesapja, Csáky László jó ismerősöm és visszatérő vendégem is. Feleségét és a fiát, Somát is személyesen ismerem. Amikor tudomást szereztem róla, hogy mi történt, rögtön arra gondoltam, hogyan tudnék segíteni. Mivel korábban is részt vettem már különböző jótékonysági akciókban – mint például rákbeteg gyermekek segítésében –, ez esetben is ezen az úton indultam el.

– Jó példával elöl járva az aktuális „kistetkós nap” alkalmából nyereményjátékot indítottunk, ahol minden vendég egy dobókockával tehette próbára a szerencséjét, amilyen számot dobott, annyiszor ezer forint kedvezményt kapott a tetoválása árából, ez az összeg aztán teljes egészében ment a szalonban kihelyezett gyűjtőládába. Ide egyébként bárki bedobhatja adományát, aki nálunk jár. Minden adakozó egy, Soma édesapja által írt könyvet kap ajándékba, ami a balesetet követő, az intenzív osztályon és az égéssebészeten töltött száz napot öleli fel, kitekintve Soma világának egyéb szeleteire is.



– Örömmel tölt el, hogy szép számmal akadnak segíteni vágyó emberek, támogatásukat ezúton is szeretném megköszönni, mind jómagam, mind pedig Soma és szülei nevében is.

– Rizmayer János régi, visszatérő vendégem, több mint húsz éve jár hozzám varratni, amikor megemlítettem neki a dolgot, azonnal felajánlott egy festményt a gyűjteményéből, amelyet licitre bocsátottunk. János az ebből befolyt összeggel támogatja az akciót. Mivel ő is rendszeresen segít rászoruló embereken, nem volt kérdés, hogy a jó ügy mellé áll, sőt, miközben tetováltam, ötletelni kezdtünk, és megállapodtunk egy közösségi platform létrehozásában, amin keresztül befolyó felajánlásokkal és adományokkal egy-egy konkrét esetben továbbra is segíteni fogjuk a dunaújvárosi és környékbeli rászorulókat – mondta el Ébner Róbert tetoválóművész.