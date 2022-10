Egy olvasói kérést követően társlapunk online kidása, a teol.hu foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy engedélyezhető-e CCCP-s rendszámtábla készíttetése ma Magyarországon. Most, a téma kapcsán felvetődő további kérdések miatt érdeklődtek a Tolna megyei kormányhivatalnál: általában milyen szabály vonatkozik az egyedi rendszámokra. Mivel a normál rendszámoknál is változás történik – három betű és három szám helyett négy betű és három szám lesz –, arra is kitértek válaszukban. E szerint a jelenleg hatályos szabályozás értelmében, az egyedileg előállított rendszámtábla legalább három, legfeljebb hat folyamatos betűjelből, és legalább egy, legfeljebb négy folyamatos számjegyből, azaz együttesen hét jelből állhat.

A jogszabály szerint az új, normál rendszámtábláknál az első két karakter vagy csak két magánhangzó, vagy csak két mássalhangzó lehet, ami eleve kizárja, hogy értelmes szavakat adjon ki egy betűkombináció. Ez alól az egyedi rendszámok esetében van kivétel, de trágár vagy egyéb módon közízlésbe ütköző szavak megjelenítésére nincs lehetőség, ilyen igényt a hatóság nem teljesít.

A betűkombináció nem adhat ki erkölcstelen, jogszabályba ütköző vagy mások emberi méltóságát sértő feliratot. Igénylését a jármű tulajdonosa adhatja be, vagy az üzemben tartó a tulajdonos hozzájárulásával. Az átfutási idő körülbelül két hét, az eljárás díja 435 ezer forint. Az érvényesség határozatlan idejű. A korábbi szabályok szerint kiadott hatkarakteres rendszámokat természetesen nem kell lecserélni! Csak az új autók kapnak új típusú rendszámot, ami alapesetben nem kerül többletköltségbe. A már meglévő egyedi rendszámok is maradhatnak.