Az iskola kelet-ázsiai alapokon nyugvó módszerrel a kisdiákoknál kreatív feladatokon keresztül segíti összehangolni a jobb és bal agyfélteke működését. A lényeg, hogy a 4-12 éves korú gyermekeket abakuszon, egy manuális számológépen tanítjuk meg játékos formában számolni, fejlesztve a belső vizuális, mentális problémamegoldást, a koncentrációt, egyszóval a boldogulás agyi alapjait. Felmérések szerint a módszer alapján tanuló diákok átlagosan 7,11 ponttal eredményesebbek az IQ teszteken.

Ez az izgalmas program különösen hatékony, mert a gyerekek nemcsak a matematikai készségeiket javítják, hanem a memóriájukat és a kreativitásukat is. A mentális aritmetika már a világ több mint ötven országában, köztük Magyarországon is számos iskolában – a dunaújvárosiban is - bizonyította, hogy igen hasznos segítség a kicsik fejlesztésében.

A dunaújvárosi zseni palánták minden évben összemérik tudásukat az ország többi ilyen jellegű iskolájával. Így a közelmúltban Budapesten szálltak versenybe negyvennyolc Kis Zseni Iskolával. Közel 150 kisgyerek vetélkedett mentális és írásbeli feladatokban, és remekeltek dunaújvárosi iskola legszorgalmasabb gyermekei.

A kemény munka meghozta gyümölcsét nyolc serleggel és sok-sok éremmel, oklevéllel tértek haza a dunaújvárosi kis zsenik. Így Kovács Milos és Lőrinczi Kata mentális számolásban első helyezést ért el. Rácz-Fodor Olivér írásbeli feladataival második helyet ért el, míg Simon Bence és Huszár Zsófia mentális számolás versenyszámban értek fel a dobogó második helyezésére. Csepregi Dániel két csillogó érem tulajdonosa is lett mentális számolásban bronzos és írásbeli feladataiért ezüstös csillogás jutalmazta az erőfeszítéseit, míg Városi Hédi teljesítményét a „SumerUm MatekZseni” versenyszámban a dobogó harmadik helyezésével ismerték el.

A dunaújvárosi zseni tanítványok közül elismerés jár Baán Alíznak, Parola Máténak, Für Barnabásnak, Antali Lászlónak, Papp Zéténynek, Horváth Sebestyénnek, Huszár Zsigmondnak is, hiszen a nagyon erős mezőnyben fantasztikusan teljesítettek, csak néhány ponton múlott a további helyezések elérése- mondta el Nagy Andrea a dunaújvárosi iskola vezetője. Hozzátette, büszkék vagyunk a dunaújvárosi kis zsenikre. Mindannyian nyertesként távoztunk. Köszönöm a szülők és a felkészítő tanárok kiemelkedő hozzáállását.