Az irodavezető arról is beszélt, hogy a helyi véradás megszervezésében, illetve a civil szervezetek mozgósításában dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője volt segítségére. Így jutottak el a többi között a Jövő Új-Városáért Egyesülethez, a Dunaújvárosi Regionális Egészségmegőrző és Szabadidős Szolgáltató Sport­egyesülethez, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséghez, a Dunaújváros Futsalhoz, amelyek vezetői is a véradáson való részvételre hívták az embereket.

A keddi akción dr. Mészáros Lajos elmondta, orvosként tudja, hogy bizony évszaktól függetlenül mindig egyformán szükség van a vérre, ezért nyáron és kora ősszel is jelentős szerepe van a véradásnak. Fontos, hogy a lehetőségekhez mérten minél többen vegyenek részt rajta, hiszen egy véradással akár három embertársunk életét lehet megmenteni.

Ám a segítségnyújtás mellett a kapcsolatépítésre is ­alkalmat kínál ez a civil ­véradói kezdeményezés. Mint azt Berdó-Kovács Erika vázolta, a központjuk pályázatokban, azok koordinálásában is segíteni tudja a civil szerve­zeteket. Bár eddig is igyekeztek közelebb kerülni a helyi csoportokhoz, most dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő segítségével sikerül is elhozniuk, bemutatniuk ­ingyenes szolgáltatásaikat a városban az érintett szervezetek számára. Például a ­közeljövőben újabb pályázati lehetőségek állnak majd a ­civil szervezetek rendel­kezésére, amelyekről terveznek egy tájékoztató előadást is tartani, hogy minden érintetthez eljuthasson az információ. A központ egyébként ingyenesen végzi a segítőtevékenységet, például pályázati tájékoztatással, tanácsadással, jogi iránymutatással szolgának.