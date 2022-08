Az oktan nagyon változatos, kezdve az idegen testektől, amelyek bekerülhetnek a hallójáratba (leggyakrabban toklász), az atkás-, bakteriális-, gombás fertőzéseken át a legkülönfélébb belső szervi okokig – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Ismertette: toklász esetén az állat hirtelen elkezdi rázni a fülét, és ezt nem képes abbahagyni, mivel a mechanikai irritáció folyamatos. Ha ennek ellenére a gazda mégse veszi észre a problémát, akkor néhány nap alatt gyulladás alakul ki, ami már fájdalommal, gennyképződéssel is járhat.

Dr. Jakab Ferenc állatorvos (Beküldött kép)



A kutya hallójárata mély, szabad szemmel nem lehet belátni, a toklászt csak az állatorvos veheti észre otoszkópos vizsgálattal, egyidejűleg esetleg el is távolítva azt, ha a kutya viszonylag nyugodt, vagy ha nem, illetve a toklász nagyon mélyen van, akkor bódításban (ezért érdemes mindig üres gyomorral vinni a kutyát az ilyen jellegű vizsgálatokra).

Ha kiderül, hogy nincs idegen test a fülben, akkor az elváltozás jellegéről lehet információt kapni, és ennek alapján elkezdeni a lokális (fülcseppek) és szükség esetén az általános kezelést. A fül viszketését soha nem szabad elhanyagolni, mert bármi is legyen az ok, magától nem szokott gyógyulni, és a túl sok rázás miatt a fülkagylón vérömleny is kialakulhat.