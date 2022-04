Az egyik lelkes olvasójuk készített néhány fényképet a takarítógép munkájának minőségéről. A cikk illusztrációjaként közölt felvétel szerint a jobbikos Kálló Gergely és a dk-s Mezei Zsolt Dunaújváros MJV alpolgármestere által alkotott tandem által átadott gép nem hozza, legyünk pontosak, még nem hozza a kívánt eredményt. A Mezei által a sajtótájékoztatón elmondottak szerint a takarítógép percenként 230 légköbméter levegőt szűr meg és a tiszta levegőt bocsát ki. Vessünk egy pillantást a fenti felvételre!

Legyünk megengedőek! A közölt paramétereknek – tegyük fel - megfelel a gép, csak a többi port okádja ki magából. Úgy tűnik, hogy a sebtében felragasztott „A tiszta Dunaújvárosért” matrica sem bírja a gyűrődést, mert – talán szégyenében – nem akar megtapadni a poros felületen. Persze Mezei Facebook bejegyzésében nyugalomra intette az - egyébként jogosan – elégedetlenkedőket: „Egy napja van itt a gép, tanulják a kezelését. Van pár szenzor, amit a kezelő felül tud írni, de ez nem biztos, hogy jó lesz… (Tessék? Akkor, hogy is van ez? – a szerk.) A tanulságok le lettek vonva, holnap kevesebb önbizalommal, de nagyobb odafigyeléssel fog menni a takarítás.”

No kérem, felvetődhet néhány kérdés. Egy napja van itt a takarító gép, olvashattuk. Nem volt ennek műszaki átadás-átvétele, vagy legalább egy próbaútja, mielőtt Kállót felültették a bakra? Aztán a bakon „vezető beosztásban” mosolygó Kálló, aki nyilatkozataiban nagy élharcosa a környezetvédelemnek, hogyan engedhette ezt meg?

A jelenleg képviselő Kálló Gergely jobb oldali kormányhoz ült oda. Forrás: Kálló Gergely közösségi oldala

A város legújabb büszkeségéről szóló tudósítást - egyelőre - nem találtuk Dunaújváros MJV honlapján, a város által – szerződéses jogviszonyban – álló cég által működtetett online felületen azonban igen.

Itt megtudhattuk, hogy „a modern takarítógép a kézi erőnél jóval gyorsabban tisztítja majd meg a település útjait.” Ebben a fotókat elnézve azért nem lehetünk annyira biztosak, hiszen a koszt nem felszívja, hanem „átcsoportosítja” az úttest egy másik részére, úgy, hogy azt ne kelljen a szegély mellől kikaparni az embereknek, hanem a jármű sodorvonalában az úttesten hagyott részről könnyebb legyen összesöpörni kézi erővel.

A DunaOnline által felvetett kérdések között szerepel ugyanakkor az, hogy „az utcákat járó gép mindenben megfelel a KRESZ előírásainak? Gondolunk itt elsősorban a jelzések, rendszám, vagy egyéb azonosítók látszólagos hiányára, de lehet, hogy tévedünk és az a kopottas és olvashatatlan, sárga alapon piros betűkkel ellátott táblácska megfelel a hatályos előírásoknak.” (Lehet, hogy nem magyar rendszáma van a megvásárolt takarító gépnek?)

Többek véleménye szerint a külföldi (vélhetően olasz) rendszám is aggályos volt. A DunaOnline szerkesztőségébe eljuttatott információ azonban sok mindenre magyarázatot adhat. Ezek szerint ez a jármű csak egy kipróbálásra ideküldött gépezet volt, amit állítólag már vissza is szállítottak a külföldi telephelyére. Tehát a városunkban történt megjelenése csupán csak kampányfogás volt. Amennyiben ezt történt, akkor a városlakók alaposan be lettek csapva.