Mi történt eddig a munkásszállók ügyében, avagy hivatalos elnevezéssel a közösségi szállások tekintetében a településen? A település nyilvános testületi ülésén ez év február 23-án több helyi lakos jelent meg, és szót kért a rendtartástól eltérően, mert – mint kifejtették – információik alapján Kulcson két munkásszállót is üzemeltetni terveznek a közeljövőben. Az önkormányzat képviselő-testülete hangsúlyozta, hogy a híreknek szeretnének utánajárni.

Április 14-én délután mintegy harmincan gyűltek össze Kulcson a volt K-Klinika előtt meghirdetett tájékoztatóra Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Ezért tájékoztatást kértek – a hivatal felhívására beérkezett lakossági kérdésekkel együtt – az ügyben érintett szereplőktől, hogy hitelesen informálhassák a lakosságot. Ugyanakkor ezzel egy időben a munkásszállókat ellenzők csoportja aláírásgyűjtésbe kezdett a lakosság szélesebb körében. A polgármester kezdeményezésére a hiteles információátadás érdekében áprilisban személyes tájékoztatót hirdettek az egyik szóban forgó beruházás helyszínére az érintettek részvételével a Rózsahegyi utcába.

Vertetics Dávid, a beruházó képviselője és Jobb Gyula polgármester

Április 14-én délután a volt K-Klinika előtt mintegy harminc fő gyűlt össze. Jelen volt a lakosság mellett szinte a teljes kulcsi képviselő-testület, dr. Neumann Helga jegyző, Horváth István, az adonyi rendőrőrs parancsnoka, valamint Vertetics Dávid, az épület jelenlegi tulajdonosi képviselője.

A tájékoztatón elsőként Jobb Gyula üdvözölte a megjelenteket, kifejtette, a találkozó célja, hogy a felmerülő kérdésekre hiteles, első kézből származó válaszokat kapjanak az érdeklődők. Elmondta, hogy bár meghívta a jászfényszarui polgármestert is, hogy számoljon be a Samsung kapcsán a munkásszálló üzemelése kapcsán megélt tapasztalatairól, de betegség miatt ennek a polgármester asszony nem tudott eleget tenni. Azonban tapasztalatszerzés céljából szívesen fogadja a kulcsi küldöttséget. A tájékoztató tervezett menetéről a polgármester elmondta, hogy a beruházó cég képviselője után, a rendőr­őrs-parancsnok tájékoztatója következik, majd az önkormányzaté és végül lehetőség lesz a lakosságnak is feltenni a kérdéseit. Ezt követően átadta a szót Vertetics Dávidnak.

– Egy régi családi vállalkozás részeként, édesapám és koreai barátja ’92 óta működteti cégünket. Így kerültünk kapcsolatba a koreai nagyberuházásokkal, így az iváncsaival is. Cégünk alapvetően külkereskedelemmel foglalkozik, de számos ponton érintkezünk a fenti projektekkel. Ezeket kiszolgáljuk, bár talán önöket ez kevéssé érdekli, hiszen ehhez az épülethez ennek nem sok köze van – mutatta be a céget, a képviselő szakember. – Az elmúlt években egyre több szálon kötődött a vállalkozásunk a koreai beruházásokhoz. Egyre több árut szállítunk és különböző szolgáltatásokat nyújtunk, annak érdekében, hogy az itt eltöltött idejük minél produktívabb lehessen. Például Dunaújvárosban is számos lakást bérlünk. Kifejezetten azért, hogy az itt tartózkodó vezetőknek biztosítsuk a megfelelő lakhatást. Mint mondtam, fix partnerekkel, igényesen próbálunk működni, ezek a partnereink arra inspiráltak minket, hogy mint a vezetői rétegnek, úgy a kiemelt munkavállalóiknak is szállást biztosítsunk a projekt vonzáskörzetében – ismertette terveiket a vállalat képviselője.

Horváth István őrsparancsnok és Pulai Tibor falugondnok

– Arra a kérdésre, milyen munkavállalók jönnek ide, csak azt tudom elmondani, hogy Iváncsán egy nagyon igényes technológiai beruházás folyik, több ezer olyan szakipari dolgozó érkezik majd, akik speciálisan ezt a projektet építik fel a világ számos pontján, nagy hozzáadott értékkel bírnak, és ebből kifolyólag nagyon jól megfizetett emberek – mondta el Vertetics Dávid.

Eddig tarthatott a tájékoztató. Mert néhány jelenlévőtől személyeskedő, indulatos vélemények, kérdések következtek, amik a fórum rendjét felborították. A kialakult hangzavar miatt a legnagyobb igyekezet mellett is csak részinformációkat lehetett hallani.

A polgármester többször csendre kérte a jelenlévőket, hiszen kérdéseikre csak akkor kaphattak volna válaszokat, ha hagyják szóhoz jutni a megszólítottakat.

– A fórumon kialakult sokszor agresszív viselkedést méltatlannak tartom a kulcsi lakossághoz, és a meghívottakkal szemben is. Tisztelem a véleményalkotás szabadságát és ennek egyik legfőbb fórumát a népszavazást is. De jogunk van a valódi tényekről első kézből informálódni, és ezek teljes ismeretében véleményt alkotni és dönteni, amit most a jelenlévők nem tettek lehetővé – mondta el Jobb Gyula polgármester.