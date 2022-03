A mostani ünnepségen Kiss Kálmán költő, tanár tartott beszédet, amelyben (ahogy ő fogalmazott) nem a romantikus idealizált hősöket elevenítette fel a közönségnek, hanem a magánboldogságukért is harcba szálló embereket. Az tette különlegessé a beszédét, hogy nem egy egyszerű történelemóraként idézte fel a 48-as eseményeket, hanem mindazon belső érzéseket igyekezett átadni, amelyek a márciusi ifjakat is vezérelték, és azt kívánta megmutatni, hogy milyen mélységből kezdődött a felemelkedés. Erről pedig mi más is adhatott volna hiteles képet, mint azon versrészletek, amelyeket maguk a szabadságra vágyó írók, költők fogalmaztak meg annak idején. Mit is akartak ők? – tette fel a kérdést Kiss Kálmán. A válasz pedig az, hogy ugyanazt, amely a magyar népet mindig is végigkísérte a történelem során: virágzó országot és boldog életet. Az ünnepi műsor folytatásában az Írisz Versszínpad egyik tagja, Pálfalvi János adott elő gitáron három dalt, majd kövezett a koszorúzás. Helyi szervezetek, intézmények képviselői helyezték el az emlékezés virágait az emlékműnél.

Az önkormányzati rendezvény után Rosti Pál sírjához sétáltak át a megemlékezők. Itt Pálinkás Bertalan, a Pentele Baráti Kör elnöke idézte fel a világhírű földrajztudós, néprajztudós, és fotográfus életrajzát, kiegészítve olyan adatokkal is, amelyeket a közelmúltban végzett kutatásokból nyertek.