– Az utóbbi években is nagy energiát fordítottunk arra, hogy a nehéz helyzetben lévő családokat segítsük. Most pont egy olyan példaértékű helyzetben vagyunk, amikor egy alapvetően nehéz helyzetben lévő család ajánl fel segítőeszközöket egy fontos intézménynek. Működik egy viszonylag sok embert összehozó Facebook-csoport, amelynek az a célja, hogy egymást támogassák, segítsék. Most egy úgymond felnőttkocsit és egy kerekesszéket tudunk átadni az Móra-iskolának, és e felajánlások minden bizonnyal a megfelelő helyre kerülnek. Ezúton is köszönet illeti a családot, amiért ezen eszközöket felajánlotta. A jövőben is tovább folytatjuk a szervezőmunkát, és erőforrásainkhoz mérten próbálunk minden helyben élő rászoruló családnak segíteni – mondta el lapunknak a választókörzet képviselője.



A Móra-iskola igazgatója, Alpekné Major Valéria vette át az adományokat.



– Nagy segítséget jelent számunkra e felajánlás, hiszen több olyan fiatal is jár hozzánk, akiknek biztosítanunk kell speciális babakocsit vagy a kerekesszéket. E két eszköz segít majd a házon belüli mozgásban és a kisebb helybeli kirándulások során is.