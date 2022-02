- Annak idején még Dóka Mariann szervezett Rácalmáson egy nordic walking bemutatót, amelyen részt vettünk páran a későbbi csapatból. Mindig is szerettem hosszú sétákat tenni, túrázni, ráadásul az első szakmámat tekintve testnevelő pedagógus volnék, így gondoltam, érdemes lenne ezt a mozgásformát is kipróbálni. Ennek már több mint tizennégy éve. Jelenleg közel 20 tagunk van, akik rendszeresen részt vesznek a szombat délelőtti botos túráinkon. Az alapítók közül még öten aktívak vagyunk. Fontos kiemelni, ha az ember helyesen használja a botot, akkor a nordic walking szinte az egész testet átmozgatja, ezáltal nagyon egészséges kikapcsolódást nyújt. Sőt, a fizikai aktivitás mellett mentálisan is feltölti az embert.

Ahogy egymás között szoktunk fogalmazni: itt nincs szomorú, depressziós ember – mondta el lapunknak a rácalmási nordic walking közösség alapító-vezetője Terekiné Rendes Éva, aki hozzátette: - Nálunk nincs tagdíj, sem éves túraterv, vagy bármilyen hivatalos elvárás. A magunk örömére sportolunk, remek kis csapatot alkotunk és életkortól függetlenül bárkit szívesen látunk. Nincs teljesítménykényszer, mindig az adott szombaton a tagság dönti el, hogy milyen útvonalat választunk és milyen tempóban botozunk minimum két órán keresztül. A rácalmásiak mellett rendszeresen csatlakoznak hozzánk például Dunaújvárosból és Mezőfalváról is.

A Rácalmási Nordic Walking Klub úti céljai között van Kulcs, Rózsamajor, a rácalmási Nagy-sziget és a dunaújvárosi Szalki-sziget is. Évente többször szerveznek közös kirándulásokat, így jártak már többek között a Bakonyban, a Mátrában és a Mecsekben is. A sikeresen működő klubra sokan felfigyeltek, mint Terekiné a DH-nak elmondta, az egyik nagy sportszergyártó és forgalmazó cég már dokumentumfilmet is forgatott róluk.

A hagyományokhoz híven a szombati ünnepi túrát ezúttal is kiváló hangulatú batyus baráti találkozó zárta, ahol a résztvevők a terített asztal mellett idézték fel az elmúlt év közös élményeit.