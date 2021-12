A Keri is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, íme a beszámolójuk: Szokták mondani, hogy könnyű a Kereskedelmi iskolának bemutatnia magát, mert csak sütni-főzni kell. Nos, ha van is benne valami, azért azt meg is kell ám csinálni!

A Kereskedelmi iskola november 13-án rendezte évi szokásos nyílt napját, ahová a pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákokat és szüleiket várták. És igen, valóban bele lehetett szippantani az iskola atmoszférájába, ami ezúttal (is) mennyei illatokat árasztott.