– A bölcsődénk építkezése megítélésünk szerint is nagyon jó ütemben halad, és ezt mindenki szemmel kísérheti. Látványos szakaszához érkeztek a munkák, így most már valóságos képet kaphatunk, milyen lesz majd az épület külső alakja. Mindezek mellett a belső falazások is elkezdődtek. Természetesen szoros pénzügyi felügyelet követi a feladatok végrehajtását. Legújabban az elszámolásnál a projekt menedzsment-szervezet javaslattal élt, hogy költségnövekmény elszámolására lenne lehetőségünk. Nem nehéz kitalálni, hogy a pályázatban szereplő összeg – ami meg volt határozva a közbeszerzésre – fölött jött be ajánlat. Jelenleg a közbeszerzés utóellenőrzésének lezárását várjuk, és ekkor realizálódhat az említett költségnövekmény elszámolása. 2019-es pályázatról beszélünk, és 2021-ben történt a közbeszerzés, ami idő alatt jelentősen változtak a pénzügyi kondíciók. Más, hasonló helyzetben lévő településeknél is ezt az időszakot élik.

Márok Csaba polgármester elégedett az építkezés ütemével