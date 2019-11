Indul az őszi Sajtó és Tanulás (SÉTA), még több publikálási lehetőséggel

Ezen a héten indul a Sajtó és tanulás őszi kurzusa, a középiskolás diákok első cikkei csütörtökön jelennek meg először a négyhetes időszak alatt.

A középiskolai médiaoktatásban nem kapott kellő hangsúlyt az írott sajtó, ezt az űrt hivatott betölteni a SÉTA médiaprogram. A SÉTA segíti a diákokat abban is, hogy egy olyan világban, ahol jelentős az eltolódás a szerkesztetlen tartalmak felé és ahol a fiatalok egy folyamatosan változó térben folyamatosan változó információkból tájékozódnak, megtanuljanak rendszerben gondolkodni. Elsajátíthatják, hogyan kell önálló ötleteket megvalósítani illetve megadott témán dolgozni. Mindamellett szélesebb látókört alakíthatnak ki úgy, hogy közben íráskészségük, szókincsük fejlődik.

A SÉTA ez alkalommal innovatív köntösben érkezik, hiszen az eddig megszokottól eltérően valamennyi diákunk publikálási lehetőséget kap. A nyomtatott sajtóban továbbra is a legek legjei kerülnek be, illetve a lap Facebook-oldalára is azokat posztolják ki az online szerkesztők, ám a duol.hu weboldalon a pedagógusok és szerkesztők által egyaránt jóváhagyott minden írásmű helyet kap.

Érdemes sokat és jól írni, és a cikkeket az ismerősökkel, iskolatársakkal megosztani, hiszen azon túl, hogy a cikkeket előfizetők és feliratkozók ezrei olvashatják, ebben a kurzusban a legjobb tollú diákokat, a legeredményesebb iskolákat és leglelkesebb felkészítő tanárokat díjazzuk is. A diákok közül a napilap legjobbja értékes Aranytoll-díjat, 25 ezer forintos könyvutalványt kap, és részvételt nyer a SÉTA táborba, a két másik dobogós oklevelet kap és meghívást a SÉTA-táborba. Iskolánként egy tanárt 20 ezer forint értékű könyvutalványban részesítünk, a legjobb iskola pedig 150 ezer forint értékű Edenred ajándékutalvánnyal gazdagodik. Csütörtökön tehát megnyílik a SÉTA-tér. Mi már készülünk.