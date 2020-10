Családi nap lesz az Intercisa Múzeumban

2020. november 7-én 10-16 óra között rendhagyó családi napot rendez az Intercisa Múzeum, mellyel a város alapításának 70. évfordulójáról is megemlékeznek.

November 7-én 10 órától várják mindazokat, akik szeretnék jobban megismerni városunk nevezetes emlékeit, és ehhez van kedvük a várost is bejárni (mivel nagy területről van szó, ehhez célszerű kerékpárt, tömegközlekedést vagy autót választani).

A résztvevők az Intercisa Múzeumban nevezhetnek, ahol egy feladatlapot kapnak. Kiválasztottuk a város 7 helyszínét, ezeket a feladatlapon található információk alapján meg kell találni és ott szelfit készíteni. A szelfiket az [email protected] e-mail címre kell elküldeni 15.30 óráig. Szintén 15.30 óráig várjuk a kitöltött feladatlapokat is, ezeket is elküldhetik e-mailben vagy személyesen is leadhatják a múzeumban.

A programot elsősorban játékként hirdetik, célja, hogy minél többen megtalálják a város különböző pontjain lévő emlékeket, a feladatlap kitöltésével pedig alaposabban megismerjék városunkat. A legjobb eredményt elérők szerény díjazásban részesülnek.

A nyertesek nevét – a vírushelyzetre tekintettel – november 7-én 16 óra után a múzeum facebook oldalán valamint honlapon teszik közzé, nyereményeiket november 9-től vehetik át az Intercisa Múzeumban hétfőtől péntekig, 8-15.30 között.

Felkészülésnek ajánlják a Dunaújváros története című kiadványt.

A könyv internetes elérhetősége: https://www. sulinet.hu/oroksegtar/data/ telepulesek_ertekei/ Dunaujvaros/index.htm

A családi nap keretében a múzeum épületében megtartják a „Múzeumbejárás – Az Intercisa Múzeum pincétől a padlásig felfedezésre vár!” című programot is, melyen csak előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni. Jelentkezni a következő időpontokra lehet: 10 óra, 11.30 óra, 13 óra, 14.30 óra. Egy-egy vezetés minimum 5 fő jelentkezése esetén indul, maximális résztvevő szám 10 fő.

Jelentkezni a múzeum telefonszámain (06/25-411-315, 408-970) valamint e-mail címén lehet ([email protected]) 2020. november 4-ig. A verseny részleteiről szintén megadott elérhetőségeiken érdeklődhetnek.

A családi nap ideje alatt a múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók.