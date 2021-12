Bányai Gábor (Fidesz-KDNP), Kiskunhalas és térsége országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében felhívta a figyelmet, hogy a büntetés-végrehajtási intézeten belül őrzik a kórházat, így szerinte „nehezen elképzelhető, hogy onnét bármit is el lehetne lopni, hordani. Nem is tűnt el semmi!” – állítja a politikus, aki több kérdést is megfogalmazott.