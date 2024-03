Mint írták az eseményen Halász Attila rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, a Fejér Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd megnyitotta az ülést.

Kaposvári Károly rendőr alezredes, a bizottság ügyvezető elnöke ismertette a vármegye baleseti helyzetét, a főbb baleseti okokat, és tájékoztatott a 2023. évi munkaterv végrehajtásáról. A közbiztonsági helyzetet értékelve elmondta, hogy nagymértékben csökkent a személyi sérüléssel járó és a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Kedvezőtlen adatként említette azonban az ittasan okozott, személyi sérüléses közlekedési balesetek számának növekedését. Elmondta, hogy a közlekedésrendészeti ellenőrzések továbbra is a főbb baleseti okok visszaszorítására irányulnak, kiemelten kezelve a sebességtúllépést, a kanyarodási, az előzési és az elsőbbségi szabályok megszegését, az ittas vezetést, a passzív biztonsági eszközök előírásszerű használatának elmulasztását, valamint a vasúti átjárókban a közlekedés szabályok be nem tartását. Ezeken túlmenően cél a helyi szinten jelentkező markáns baleseti okok elleni hatékony rendőri tevékenység. Emlékeztetett, a sérülések és a halálesetek csökkentése érdekében tavaly a rendőrség „Csat(t)lakozz!” elnevezéssel egy országos baleset-megelőzési kampányt indított, amelyet Fejér vármegye is folytatott. A vármegyei rendőrök azonban nemcsak tavaly, de idén is ugyanolyan kiemelt figyelmet fordítanak a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a motorkerékpárosok bukósisak-használatának ellenőrzésére, hiszen azok a biztonságos közlekedés elengedhetetlen feltételei.

Ezt követően Illés Mihály rendőr alezredes, a bizottság titkára ismertette a résztvevőkkel a 2023-ban végzett baleset-megelőzési tevékenységet, valamint az idei évre szóló terveket.

A tanácskozáson az együttműködők elmondhatták a témával kapcsolatos javaslataikat és véleményüket. Végezetül a bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy minden olyan eseményen, amely kapcsolatba hozható a baleset-megelőzési tevékenységgel, megfelelő hatékonysággal vesznek részt a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai.