Mint írják, most látták elérkezettnek az időt arra, hogy kibővítsék az eddigi gyakorlatot, és közvetlenül kérdezik meg a helyi vállalkozásokat. Egy online és személyes megkeresés alapján végzett kérdőíves felmérés keretében szeretnék megismerni, hogy mennyire ismerik és veszik igénybe a kamara által nyújtott szolgáltatásokat, illetve miben vár leginkább segítséget a vállalkozói kör. Ez a felmérés azt a célt is szolgálja, hogy egy kicsit közelítsék a kamarát a vállalkozásokhoz, tudatosítsák, népszerűsítsék az elérhető kamarai szolgáltatásokat, illetve erősödjön a párbeszéd a felek között. Fontosak a gazdasági jellemzőkkel, a fejlesztési irányokkal, az esetleges generációváltáshoz kötődő folyamatokkal, a külpiaci kapcsolatokkal, a munkaerővel, annak szakképzettségével, a kapcsolódó kihívásokkal, képzési igényekkel foglalkozó kérdések is a helyi gazdaság jellemzőinek feltárásához, a kamarai feladatok ezekhez igazításához.

Králik Gyula elnök gratulált a Szakma Sztár verseny győzteseinek májusban. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara hangsúlyosan támogatja a szakképzést.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A kérdőív online kitöltése körülbelül tíz percet vesz igénybe, és a kamara oldalán érhető el a teszt linkje.

Emellett minél több vállalkozást igyekszenek személyesen is felkeresni, ez természetesen a közel négyezer helyi vállalkozás töredékét jelentheti csak. Azonban a kérdőív kitöltése során kialakuló személyes beszélgetések számos további hasznos információt szolgáltatnak, ugyanakkor új kapcsolatok alakulnak ki, meglévők erősödnek meg.