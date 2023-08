Ez év augusztus 11-én kelt az a határozat, amelyben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi és Borászati Igazgatósága engedélyezte a Mospilan 20 SG készítmény drónról történő kijuttatását, tájékoztatott Jordán László növényorvos, szakértő, a légtér.hu szakértője.

– Az engedély nem teljes körű, csak cseresznye, meggy és dió kultúrákra érvényes, és a Combi-protec nevezetű csalogató anyaggal történő együttes alkalmazásra érvényes, tájékoztatta lapunkat a szakember. Ezzel együtt is történelmi jelentőségű, mert most veheti kezdetét a legális drónos növényvédelmi tevékenység. A mezőgazdaságban a drónokat alapvetően kétféle feladatra lehet használni: felvételezésre vagy valamilyen anyag kijuttatására. A felvételezésnek több formája használatos, attól függően, hogy milyen kamerával szerelik fel a gépet. Termésbecslést, vadkárt, aszálykárt, zöldtömeget és egy sor más dolgot lehet mérni velük. A talaj állapotát is lehet kamerákon keresztül figyelni: az eróziós károktól a tápanyagellátottságig rengeteg adat rögzítésére van lehetőség.

– De mindez csak akkor értékes, ha a gazdálkodás során ezeket az adatokat feldolgozzák és figyelembe veszik, építenek rá. A másik lehetőség valamely anyag kijuttatása, a gyakorlatban ez növényvédő szereket és termésnövelő anyagokat jelent. Ez utóbbiak közül gyakorlatilag bármit ki lehet juttatni drónról, aminek szakmai megalapozottsága van, viszont a növényvédő szerek közül csak azokat, amely erre kifejezetten engedélyezik. Jelen esetben a Mospilan 20 SG készítmény az első – és eddig az egyetlen – ilyen növényvédő szer.