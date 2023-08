Összességében az első készítmény engedélyének kiadásával elhárult minden akadály a drónos permetezés jogszabályoknak megfelelő végzése elől. Mindazonáltal emlékeztetjük az érintetteket, hogy a jogszerű tevékenységhez az alkalmazott drónnak továbbra is típusminősítéssel szükséges rendelkeznie, és a drón pilótájának is szerepelnie kell a Nébih által vezetett drónpilóta nyilvántartásban. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a drónos permetezés változatlanul légi növényvédelemnek minősül, ezért kizárólag növényorvos felügyelete mellett végezhető. Továbbá a tevékenység megkezdése előtt engedélyt kell kérni a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályától.