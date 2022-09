Több mint hetven árus ezúttal is a környéken megtermelt, egészséges magyar élelmiszereket kínál a piacon: friss zöldséget és gyümölcsöt, füstölt húsárut, különleges húskészítményeket, aszalványokat, kenyereket, péksüteményeket, mézeket, lekvárokat, zöldségszószokat, sajtokat és még sok-sok mindent, ami szem-szájnak ingere. Az élelmiszerek mellett környékbeli kézművesek is kínálják majd saját készítésű portékáikat.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt az idei évben a további piacnapjaikra is. Október 22-én szintén 14 órától várják a vásárlókat. Novemberben áttérnek a téli „időszámításra”, így november 19-én és december 17-én már 13 órakor nyit majd a piac.