Nagy Attila a 2019 és 2023 között beadott és elnyert pályázatokat tekintve elmondta, 2019-ben sikerült beszerezni egy falugondnoki buszt, ami jó szolgálatot tesz a külterületen élőknek. Ebben az időszakban sikerült a játszóteret felújítani, valamint a temető fejlesztésre is sikerült forrást találni.

Felújították a polgármesteri hivatalt, amely napelemrendszerrel és modern hűtő-fűtő berendezéssel energiatakarékosan működik, jelentős összeget takarítva meg ezzel. Megújult a Táncsics Mihály utca, beszereztek egy traktort és ehhez különféle kommunális berendezéseket is sikerült vásárolni. Felújították a Deák utcát. Megtörtént a felszínivíz-elvezetés kiépítése a település centrumában a patakpart, illetve a hozzátartozó medernek a burkolása által. Építettek egy piacot, ami azóta többször bizonyította a létjogosultságát. Felújították az Iparos utcát is. Ezeket mind pályázati forrásból sikerült megvalósítani.

2024-ben is több pályázatot adtak be. A TOP Plusz keretén belül a Duna soron és a Panoráma utcában járdát, felszínivíz-elvezetést és útfelújítást szeretnének megvalósítani. Hamarosan beadják a Magyar Falu Program keretén belül a hídfelújításokra a pályázatot. Több hidat szeretnének felújítani a településen, példaként ezek közül az önkormányzat előtti vashidat emelte ki a polgármester, ami már nagyon rossz állapotban van.

A 2019–2024-es időszakban nem csak pályázati forrásból valósultak meg fejlesztések, hanem saját forrásból is. Így jött létre a bölcsőde is, amit játszótérrel és napelemrendszerrel sikerült megvalósítani. A feljáró utat sikerült kiszélesíteni, majd új útburkolatot is kapott. A posta épületének a felújítása is elkezdődött, melynek üzemeltetését kibővült szolgáltatásokkal június 26-tól átveszi az önkormányzat cége. Tíz év megfeszített és kitartó munka után elkészült a Kisapostagi Mini Skanzen is, amelyre hosszú távon is büszkék lehetnek a kisapostagiak. Az önkormányzat ingatlanokat is vásárolt. A volt Hungária presszó területén étkezőt, könyvtárat alakított ki, de építettek utakat és parkolókat is. Új utcát is terveznek megnyitni, amelyen 15 új építési telek létesül. Tervben van egy multifunkciós épület kivitelezése is a megvásárolt Széchenyi utcai ingatlanokon. Itt egy 500 négyzetméteres hasznos területű programközpontot hoznak létre, hiszen a nagyobb rendezvények alkalmával már szűkösnek bizonyul az önkormányzati kultúrterem. A multifunkciós épület mellé 1000 négyzetméteres parkolót hoznak létre. A jelenleg épülő járda hosszában felújításra kerül még a főutca is, tehát a 6-os úttól a Széchenyi utcáig új útburkolatot kap a Petőfi utca. Ez augusztus végéig megvalósul. Régi terve a településnek egy közösségi kemence telepítése, ez most a volt óvoda területén valósul meg. A Széchenyi utca ivóvízgerinc-rekonstrukciós munkáit is megvalósítják, már a jövő héten elkezdődnek a munkálatok. Így válik teljessé a Széchenyi utca teljes felújítása. Lakossági igény alapján épül egy teqballpálya a lenti focipálya mellett, ami várhatóan nyáron elkészül.