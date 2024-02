Nem érzi hátránynak, sőt, magának és családjának szeretne elsősorban bizonyítani Gáfor Vivien, aki már pontosan tudja, mivel jár a Tündérszépek verseny, és ha visszarepülne időben, már tudná, hogy mit csinálna másképp, vagy épp milyen ruhát öltene magára a fotózáshoz. Nagy örömére idénre a szervezők kitolták a korhatárt, így ha szeretne, ismét belevághat. De ne szaladjunk ennyire előre! Kezdjünk mindent a legelején.

Hogyan jutottál anno arra az elhatározásra, hogy jelentkezel a Tündérszépekre?

– A vágy a szépségversenyre már régen meg volt, nagyon szerettem volna kipróbálni magam, de valahogy mindig lebeszéltem magam róla, nem volt elég önbizalmam. A környezetemben persze mindenki szerint már régen bele kellett volna vágnom és elindulnom egy versenyen, de halogattam. Aztán egyik este eszembe jutott, hogy lassan idős leszek a szépségversenyhez – 30 éves kor volt akkor a felső határ, én 29 voltam – és azt gondoltam: habár nem hittem magamban, azt éreztem, hogy nincs vesztenivalóm és muszáj megpróbálnom, hiszen erre vágytam már kislányként is. Így jelentkeztem! Erre bíztatok mindenkit, hogy ne hezitáljon, ha érez magában motivációt rá, mert megéri!

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Fejér vármegye szépségei Veszprém, valamint Zala hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, mit adott neked a szépségverseny?

– Ahogy említettem is, úgy éreztem, nincs mit veszítenem, de egy élménnyel mindenképpen gazdagabb lehetek. Ez meg is történt! Már a fotózás is jó hangulatban telt és igazából már akkor úgy voltam vele, ha esetleg több nem is jutna nekem a versenyből, már megérte. Minden pillanatát élveztem és ez nagyban köszönhető a stábnak, akik velünk foglalkoztak. Nem beszélve a közönségszavazásról, ami szintén nagyon izgalmas volt, többször voltam az élen, de végül Sebesi Daniella jutott az országos döntőbe.

Gáfor Vivien: Nem vágyok többre csak, hogy a családommal boldogok és egészségesek legyünk! Fotó: Tilliné Unyi Krisztina

Mi történt veled azóta, hogyan alakult az életed?

– Az életem azóta is jól halad. Neveljük a 8 éves csodálatos kislányunkat úgy, hogy még jobban erősítem benne, hogy legyen önbizalma mindenhez! Továbbra is a Lidl-ben dolgozom és nagyon szeretem. Nem vágyom többre csak, hogy boldogok és egészségesek legyünk! És ki tudja, talán a kitolt 35 éves korhatár miatt, így 31 évesen ismét belevágok a Tündérszépekbe!

