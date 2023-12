A Sümegi házaspár végérvényesen letette a munka lantját. Koruknál fogva ugyan Pista bácsi és Rózsika is már sok évvel ezelőtt megtehették volna, hogy megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. Ám mindketten elég erőt éreztek magukban ahhoz, hogy az előszállási házuk kertjére és környékére jellemző pedáns rend mellett másutt is hasonló szép környezetet varázsoljanak. A Messer Hungarogáz Kft. dunaföldvári telephelye hatalmas területen fekszik és a kapuhoz vezető bekötőút mentén is óriási a füves terület. A férj nyírta a füvet, a feleség leseperte a járdát, a szegélyt, a családtagok is besegítettek időnként. A Messer vezetői levélben köszönték meg a Sümegi házaspárnak a 25 éven át becsülettel és kiválóan elvégzett munkát.