A nyári szünet mindig hosszú volt. A ´80-as évek elején született generáció rendre unatkozott a hosszú nyári napokon a panelban, és energiáját levezetni igyekezve számos zenekart is alapítottak a kortársak. A bandák többsége ma már nem üzemel és nem aktuális, ám a jelen fiataljai is részben hasonló kihívásokkal küzdenek. Tegnap háromszor kapcsolgattam át az autórádiót, mire hazaértem. Némileg elszomorodtam. Meglehet, vénülök, aztán újrahallgattam a fiatalok felvételeit. Jobb, mint valaha... Más ez, és bízom benne, hogy holnap is lesz majd, aki a szerkesztőknek ajánlja, mi a jó zene – bár már bárki alkothat privát rádiót.