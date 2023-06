- A falugyűlésen is említve lett, hogy az év során a belterületi utak javítására is lesz lehetőség. Az előzetes bejárás során hatvankilenc darab kátyút mértünk fel a műszakis kollégával. Fontos megjegyezni, azokat az útburkolati hibákat írtuk össze és jelöltük meg, melyeknek nem a teteje tört csak meg, hanem ami már olyan mértékű, ami a közlekedésbiztonságot veszélyezteti. Ebbe most nem annyira tartoztak bele az útszélek. Illetve a postától a Váci utcáig az út két oldalán a padka szélét is leszedetjük, mert nem tud elfolyni a víz. A csapadék aláfolyik és fellazítja az út alsó szerkezetét, ezért van itt feltöredezve. A karbantartás során a szőlőhegyi utakra is jut figyelem, amiben egy markolós egyengetést, gréderezést kértünk a kiírt ajánlatkérőben.

- Évek óta megoldatlan a Kinizsi utca végének aszfaltozása. Erre lesz lehetőség a közeljövőben?

- A Kinizsi utca végének aszfaltozására pályázatot fogunk benyújtani a megjelent Magyar Falu Program pályázatra.

- Mennyi aszfaltot dolgoznak most el?

- Csatlakozó hézagok vágása, gépi fűrészelés, aszfaltozás szerepel a munkákban. Megközelítőleg ötvenkilenc köbméter az elterítendő aszfaltmennyiség. A padkarendezéssel és a szőlőhegyi egyengetéssel együtt összesen bruttó 4, 6 millió forintos költséget jelentenek a munkálatok.