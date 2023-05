Mit tegyünk, hogy irodai munkánk során elkerüljük a panaszokat? Hogyan csökkentsük az ezzel kapcsolatos szorongásainkat, és milyen bevált praktikák segíthetnek abban, hogy megelőzzük az aranyér-betegséget? Dr. Kulja András sebész szakorvosjelölt, edukációs szakember most egyszerű és hasznos tanácsokat ad a mindennapokra, különös tekintettel az irodai dolgozókra.

Az aranyér – ahogy az Egis Gyógyszergyár friss kutatása is megerősítette – népbetegség, hiszen a hazai lakosság közel fele vagy már tapasztalta az ezzel járó tüneteket, kellemetlenségeket, vagy jelenleg is ezzel küzd, ám a téma ehhez képest még mindig tabunak számít. Dr. Kulja András szerint a betegséggel kapcsolatos tévhitek kezdenek eltűnni a köztudatból, de így is fontos, hogy az érintettek minél szélesebb körben legyenek tisztában a megelőzés, valamint a betegség kezelésének lehetőségeivel.

Ülőmunkát végez? Ezekre érdemes odafigyelni az aranyér tekintetében

Az emberek jelentős része végez napi 6-8 vagy akár több órában olyan irodai munkát, mely megköveteli, hogy az íróasztal mellett üljenek. Az aranyérbetegség fellángoláskor a folyamatos ülő helyzet jelentősen fokozhatja a panaszokat – érdemes ilyenkor legalább fél óránként felállni a székünkből, sétálni akár az irodában, akár a folyosón, vagy lehetőség szerint lemenni néhány percre a szabadba. A helyes testtartás és a hasi feszülés csökkentése szintén rengeteget számít, hiszen ez utóbbi hatására az aranyeres csomókban nő a nyomás, ami a panaszok fokozódását vonja maga után. Az aranyér fellángolásának időszakában lehetőleg kerüljük a feszes, hasat szorító nadrágokat és öveket, valamint a szoros öltözékeket.

Az ülőmunka mellett még fontosabb, hogy szánjunk időt a sportolásra. Figyeljünk oda azonban, hogy olyan testmozgást végezzünk, amely nem erősíti fel a tüneteket. A nagy súlyok emelése, a súllyal guggolás és minden olyan sport, ami a has és izmainak erős megfeszítésével, súlyok emelésével jár, fokozza a panaszokat, ezért aranyeres problémák esetén az úszás, könnyed sportok és a jóga jelentenek jó alternatívát.

Helyes táplálkozással

Az aranyér és az életmód közötti szoros összefüggés ismert, azonban nem sok szó esik a konkrétabban vett táplálkozásról. Dr. Kulja András szerint a megfelelő táplálkozás valóban segíthet az aranyeres panaszok megelőzésében, hiszen a székrekedést kísérő hasprés és erőlködés szintén súlyosbítja a tüneteket. Nagyon fontos az egészséges, rostban és folyadékban gazdag étrend, amely javítja a bélmozgást és segíti a székrekedés megelőzését. Figyeljünk a megfelelő folyadékmennyiség bevitelére, készítsünk magunk mellé az irodába nagyobb mennyiségű vizet, gyümölcslevet, hogy folyamatosan emlékezzünk a folyadékbevitel fontosságára.

A fent felsoroltakon túl a speciálisan aranyeres panaszok csökkentésére készített krémek és kúpok is segíthetnek, sőt, már létezik tabletta is. Mindezek azonban nem helyettesíthetik a megfelelő orvosi vizsgálatot: Dr. Kulja András szerint mindenképp érdemes felkeresi egy proktológust, vagyis a végbéltáji panaszokra specializálódott szakorvost, hiszen akár rosszindulatú betegség is állhat a tünetek hátterében. Az orvosi kivizsgálás után pedig nem csak a panaszok, de szorongásaink, aggodalmaink is jelentősen csökkenhetnek - írta társlapunk a teol.hu portál.