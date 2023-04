Korábban már megírtuk, hogy a melegebb időjárással megnő a kullancsok előfordulási aránya, amely sok esetben nagy veszélyt jelenthet nem csak ránk, emberekre, hanem a kutyáinkra nézve is. Akkor többek között a kullancsok által terjesztett betegségekre is kitértünk, most viszont, a megelőzés jegyében, inkább a védekezésre helyezzük a hangsúlyt.

A legveszélyesebb időszaknak a február végétől augusztus végéig tartó időszakot jelölték ki a szakemberek. Ekkor van a legnagyobb esély arra, hogy egy rövid játék alatt a kertben vagy sétálás közben négylábú kedvencünk nem is egy, hanem akár több kullancsot is összeszedjen. Szerencsére azonban ma már rengeteg olyan alternatíva van, amivel óvhatjuk őket a kullancsok által terjesztett betegségekkel szemben. De ezek közül mégis mik azok, amik beválhatnak és mik azok, amik nem? A kisállatboltokba vagy az állatpatikákba belépve jó néhány védekezésre alkalmas nyakörvet, cseppet vagy tablettát találhatunk.

Éppen ezért nem csoda, ha tanácstalan a gazda, hogy vajon melyik a legjobb. Na meg persze az sem utolsó, hogy milyen mélyen kell a nadrágzsebbe nyúlni, ugyanis ezek szinte egytől egyik több ezer forintba kerülnek. Sőt árukat az is nagyban befolyásolja, hogy mekkora az eb, hiszen egy 5 kilogrammos állatnak és egy 25 kilósnak eltérő mennyiség kellhet az adott készítményből. Emellett pedig a hatékonyságuk is változó, vannak olyan készítmények például, amelyek ’engedik’, hogy az állat bőrére kerüljön a kullancs, azt azonban már nem engedik, hogy megbetegítse. Ezen túl az is változó, hogy az egyes nyakörvek vagy készítmények milyen megbetegedésektől, élősködőktől óvják meg a kutyát. Míg az egyik csak a kullancstól és bolhától, addig a másik a szívférgességtől, a szúnyogoktól és szúnyoglárváktól is. Éppen ezért célszerű állatorvossal konzultálni mielőtt felvásárolnánk az összes élősködők elleni eszközt vagy tablettát. Azt azonban fontos leszögezni, hogy nem minden kullancs terjeszthet betegségeket, de a megfelelő megelőzés esélyt sem ad arra, hogy baj történjen.